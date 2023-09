Naty Abascal ha llevado en Venecia el pantalón de Zara que rejuvenece el estilo de las mujeres mayores de 50

Esta última semana, Naty Abascal está disfrutando de una escapada en Venecia asistiendo a las fiestas y eventos más exclusivos que se celebran en torno al festival del cine italiano. La modelo ha sorprendido a la crítica internacional con sus mejores estilismos, sin embargo, no nos podemos perder los looks con los que hace turismo.

La que fuera musa de Valetino y Oscar de la Renta demostró que todavía tiene la alta costura en las venas durante el desfile de Giorgio Armani, en el que eclipsó a todos a sus 80 años. Para la noche más glamurosa de la 'biennale', Naty escogió salirse de la línea habitual y apostar por un esmoquin clásico con camisa blanca, pantalón de traje con fajín, 'blazer' con solapas de terciopelo y pajarita, poniendo el toque femenino con unos stilettos negros.

Sin embargo, no podemos pasar por alto los looks que lleva por el día mientras pasea por Venecia, donde demuestra que no hace falta recurrir a firmas que difícilmente nos podemos permitir para crear conjuntos elegantes y que derrochen personalidad.

La modelo ha hecho una recopilación de sus últimos días en Instagram, donde podemos ver varios de sus 'outfits' que nos tienen completamente enamoradas, demostrando que el estilo no tiene edad.

Naty Abascal en Venecia @natyabascal

Además de un conjunto de estilo pijamero en azul y blanco con estampado de Zara, formado por una camisa 'oversize' y unos pantalones rectos a juego. Sin embargo, ha sido su segundo look el que ha levantado pasiones, y eso que a penas se ve.

La modelo se ha fotografiado mirando hacia el gran canal de Venecia con una camisa de lino ancha blanca que ha metido por dentro de los pantalones que han sido top ventas este verano y que no puedes dejar escapar.

Se trata de un diseño de tiro alto y confeccionado con tejido en mezcla de algodón y lino, ideal tanto para el verano como para el entretiempo para no pasar ni frío ni calor. La prenda también cuenta con una serie de bordados a contraste con formas orgánicas, en el que destacan los colores negro y mostaza.

Con un precio de 39,95 euros (7521/251), se encuentra prácticamente agotado en la web, aunque todavía quedan unidades en algunas tiendas físicas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este pantalón talla más pequeño de lo habitual, por lo que tendremos que escoger una talla más.

