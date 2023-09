Georgina Rodríguez aparece en el Festival de Venecia con un vestido rojo a lo 'Pretty Woman' y unas botas de charol

Georgina Rodríguez es una de las chicas de moda, después de conquistar España y el resto del mundo. Precisamente por esto, era evidente que no iba a faltar su paseo por la alfombra roja del Festival de Venecia y como suele ocurrir en su caso, no lo ha hecho de cualquier manera. Esta vez se ha presentado con un look dentro de su estilo, pero con una combinación que nos ha sorprendido bastante.

De camino a Venecia ya nos fue dando alguna pista de cómo sería su presentación a este evento. Con un look en el que mezclaba lo formal de un corsé negro con el estilo urbano de unos pantalones de chándal combinado con alguna de sus joyas, para viajar en su jet privado directa al festival del cine.

Para el momento más esperado, el de la alfombra roja, ha escogido este vestido rojo con un escote corazón muy macado y unas mangas caídas de la firma Vetements, en colaboración con Elie Saab. El vestido mantiene un drapeado en todo el diseño, en el que destaca un gran lazo en la cadera para poner atención a esta parte y lograr un efecto con curvas, muy del estilo de Gio.

En cuanto al 'beauty look' en este caso ha optado por la melena suelta con ondas efecto mojado y un maquillaje en tonos tierra en el que destaca los labios.

Georgina Rodríguez EFE

Las referencias de Georgina al cine

La modelo suele convertirse en una de las protagonistas de los 'photocalls' por sus extravagantes elecciones y sus toques de estilo, que adapta siempre a su manera. El año pasado asistió al mismo evento con un estilismo más de época, simulando el flequillo de Audrey Hepburn, con el vestido negro y el 'chocker'.

Esta vez, se ha decantado por un vestidazo rojo para el estreno de la película Enea, nos ha llevado a pensar directamente en Julia Roberts en la película Pretty Woman, cuando se arregla para ir a la ópera con Richard Gere. Como vemos, con el escote e incluso los guantes blancos y la idea de la gargantilla, está bastante logrado.

Julia Roberts y Richard Gere en 'Pretty Woman'

Los complementos de Georgina para Venecia

Lo que nos ha llamado más la atención de este estilismo de la 'influencer' no ha sido el diseño del vestido ni como le queda, esto no tiene un pero, sin embargo, hay un complemento que nos ha impactado un poco dentro de este look.

En el momento de andar, mientras busca la manera de no tropezarse con el largo de vestido, podemos ver unas botas de tacón negras de charol de media caña con plataforma, que no concuerdan demasiado con el estilo de este look. Quizá unas sandalias en un tono neutro, como suele utilizar para combinar estos estilismos, hubieran sido una opción más acertada.

Georgina Rodríguez en Venecia EFE

Sin embargo, la gargantilla con la que le ha puesto la guinda a este diseño ha sumado puntos con una marca muy suya, usando tres piezas compuestas por diamantes y rubíes con detalles de flores de Pasquale Bruni.

