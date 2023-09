El vestido con transparencias y encaje blanco con el que Florence Pugh critica la cosificación de la mujer

Estamos a primeros de septiembre, lo que significa que nos encontramos en plena temporada de alfombras rojas y desfiles. Después de un verano de relax, las famosas no paran posar en los festivales de cine más importantes y, dentro de una semana, las veremos en el 'front-row' de las pasarelas más exclusivas de las distintas semanas de la moda, entre las que se encuentra la de España.

Ahora, quien marca la actualidad y nos da los mejores looks es el Festival de Venecia, sin embargo, esta edición ha sufrido grades estragos debido a la huelga de actores de Hollywood, que nos ha dejado sin la presencia de grandes artistas como Penélope Cruz o Zendaya.

Florence Pugh dejó claro que no iba a promocionar ninguna de sus películas hasta que todo este tema esté solucionado, aunque por suerte esto no se aplica a los eventos de moda, por lo que la hemos podido ver dándolo todo en los 'ELLE Style Awards' con un vestido que no deja a nadie indiferente.

Allí, la actriz recogió el premio a icono británico del año llevando un vestido de novia que sigue con el mismo estilo que la actriz ha hecho suyo en los dos últimos años, en el que el 'free the nipple' siempre es bienvenido.

Florence Pugh en los ELLE Style Awards 2023 Getty Images

El diseño de encaje blanco y corte de cola de sirena creado por Alexander McQueen de inspiración 'bridal'. La prenda, de escote halter y detalles en guipur sobre una tela transparente, dejaba a la vista el cuerpo de la actriz, siguiendo la misma línea de los últimos vestidos que ha llevado sobre las alfombras rojas.

El look, coronado por su pelo rubio en punta, lo completó con varios pendientes de perlas a diferentes alturas bastante llamativas, y es que tal y como dijo ella misma, "cuando tengo el pelo corto, realmente realzo las joyas: joyas grandes y atrevidas".

Tampoco pasó desapercibida su manicura, unas uñas en color azul bastante cortas y cuadradas, llevando varias de las tendencias que no pararemos de ver este otoño-invierno, con tonalidades profundas y longitudes bastante más relajas.

Florece Pugh y la controversia con las transparencias

Con el paso de los años, Florence Pugh ha definido su estilo, tanto en la ropa que viste como en su propia estética. Un paso que le ha generado muchas críticas en torno a su cuerpo, por lo que quiso aprovechar el altavoz que le daban estos premios para hablar al respecto.

Hace unos años, la actriz tuvo que hacer frente a los comentarios de 'bodyshaming' hacia su figura cuando acudió al desfile de Valentino con un vestido rosa transparente que ha pasado a formar parte de la historia de la moda.

"No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escucha a una multitud de extraños hablar sobre lo que le pasa a su cuerpo, lo preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes. Muchos de ustedes querían hacerme saber agresivamente lo decepcionados que estaban por mis 'tetas pequeñas', o cómo debería avergonzarme por tener un pecho tan plano".

Florence Pugh en el desfile de Alta Costura Valentino otoño-invierno 22/23 Getty Images

Pugh continuó agregando: "He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo. Lo que es más preocupante es... ¿Por qué tienes tanto miedo de los pechos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Sólo uno? ¿Quizás ninguno? ¿Qué es tan aterrador?".

En esta ocasión, la actriz ha querido continuar con este diálogo comentando que "lo que la gente teme es la libertad; el hecho de que estoy cómoda y feliz. Mantener a las mujeres reprimidas haciendo comentarios sobre sus cuerpos ha funcionado durante mucho tiempo. Creo que ahora estamos en esta etapa en la que mucha gente dice: 'Me importa una mierda'".

Florence confesó que debido a la presión a la que se veía sometida por su aspecto, le llevó demasiado el sentirse segura en la alfombra roja, por lo que ahora se niega a ocultar algunas partes de ella misma: "Hablo como lo hago sobre mi cuerpo porque no estoy tratando de ocultar la celulitis en mi muslo o el pliegue entre mi brazo y mi pecho: prefiero exponerlo todo".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.