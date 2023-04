Del vestido de 'Desayuno con diamantes' de Hailey Bieber al cuento de hadas de Florence Pugh: los looks de la reapertura de Tiffany

Tras un tiempo cerrada por reformas, la famosa tienda de Tiffany & Co. de la Quinta Avenida de Nueva York ha vuelto a abrir sus puertas, y lo ha hecho por todo lo alto. El lujo y la ostentosidad convivían con una lista de invitados de lo más selecta, en una fiesta que las famosas más elegantes no han querido perderse.

Por la alfombra azul desfilaron algunas de las 'celebrities' más fieles de la marca que deslumbraron bajo los flashes de los fotógrafos como si de diamantes se tratase, y es que la figura de Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes estuvo muy presente en toda la velada, tanto en la mítica tienda como en los looks de las invitadas.

Aunque el color más elegido por las invitadas fue el negro, otras redefinieron el concepto de glamour con su propio estilo, huyendo de la idea más obvia para vestir en este evento y creando su propia fantasía mezclada con la de Truman Capote.

Florence Pugh y Hailey Bieber fueron algunas de las más aclamadas, pero los looks espectaculares de algunas de las invitadas nos han dejado con la boca completamente abierta.

Hailey Bieber

Hailey Bieber en la inauguración de la nueva tienda de Tiffany & Co Getty Images

La mujer de Justin Bieber versionó el look de Audrey Hepburn con un vestido midi negro de tirantes y, por supuesto, joyas de Tiffany & Co. Recogió su melena en un peinado tirante muy elegante y uno de los detalles que no pasó desapercibido fue que la 'influencer' pintó sus uñas de las manos y los pies con el mítico azul turquesa de la firma.

Florence Pugh

Florence Pugh en la inauguración de la nueva tienda de Tiffany & Co Getty Images

Quien también estuvo espectacular fue Florence Pugh. La actriz se coronó como la mejor vestida de la fiesta gracias a un vestido transparente en verde menta de Valentino. En él, podemos ver claramente dos composiciones: la primera, un body con escote corazón y, la segunda, una tela transparente sobre el body, larga y fluida que cae por las mangas y el centro del escote, haciéndola parecer un hada. También ha aprovechado para mostrarnos su nuevo look, dejando sus raíces naturales y apostando por un flequillo recto.

Gal Gadot

Gal Gadot en la inauguración de la nueva tienda de Tiffany & Co Getty Images

Gal Gadot fue otra de las invitadas que apostó por un look que homenajea al de Aubrey, pero dándole su toque personal. Aunque mantuvo el escote recto del vestido negro y el pelo recogido, la falda voluminosa y midi del diseño de Dior lo convirtieron en una prenda totalmente original. En cuanto a las joyas, se decantó por un sencillo collar de diamantes y unos pendientes a juego, aunque también jugó con los brillos de sus zapatos.

Leonie Hanne

Leonie Hanne en la inauguración de la nueva tienda de Tiffany & Co Getty Images

La 'influencer' fue la invitada más atrevida del evento con un vestido plagado de 'cut-outs' de la firma Mônot, una de las favoritas de modelos como Kendall Jenner. Hanne mostró su abdomen tonificado, que se convirtió en el protagonista de su look, al que acompañó con joyas de Tiffany.

Aimee Song

Aimee Song en la inauguración de la nueva tienda de Tiffany & Co Getty Images

Por supuesto, no podía faltar un vestido de efecto desnudo, y la encargada de llevarlo fue Aimee Song, una de las grandes 'influencer' de estilo de vida de Instagram. La prenda, firmada por Georges Hobeika, estaba formada por una parte de arriba satinada en rosa, mientras que la falda era completamente transparente y adornada con joyas, haciendo referencia a la gran firma de alta joyería.

