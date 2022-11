El mono viral de Sarah Jessica Parker en la segunda temporada de 'And Just Like That...' llega a Zara y cuesta menos de 50 euros

El año pasado veía la luz And Just Like That..., la esperada continuación de las historias de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York de Sexo en Nueva York, con un público que ansiaba ver todos los nuevos retos a los que se enfrentaban estas amigas una década después del estreno de la segunda película.

Como era de esperar, una parte fundamental de esta nueva serie eran los looks de las protagonistas, con bastante énfasis en el personaje de Sarah Jessica Parker, que en cada episodio nos sorprendía con prendas imposibles, conjuntos muy originales y vestidos icónicos. La segunda temporada ha comenzado a rodarse y, por las imágenes que se han filtrado, viene cargada de estilismos de infarto.

Uno de ellos no ha podido siquiera esperar al estreno para hacerse viral gracias a un bolso perturbadoramente realista de una paloma firmado por JW Anderson. No obstante, no podemos pasar por alto el mono gris que lo acompañaba, lleno de cadenas, efecto desgastado y estilo 'working' que se ha convertido en uno de los más buscados.

Esta prenda es perfecta para los looks más casuales y del día a día, siendo extremadamente cómoda y en tendencia. Con varias cremalleras que crean bolsillos que nos recuerdan a los cargo, este mono es ideal para llevarlo con unas Adidas Samba (las favoritas de las modelos) o podemos hacer como Carrie y subirnos a unos taconazos para las ocasiones más especiales.

Como era de esperar, Zara se ha hecho eco de esta nueva necesidad y ha querido lanzar su propia interpretación de este mono en su versión 'low cost', con un diseño que nos recuerda al que lleva Sarah Jessica Parker en la serie.

Mono utility straight de Zara Cortesía

La firma estrella de Inditex nos presenta en su catálogo un mono vaquero en color caqui oscuro de estilo utilitario, manga larga, cremallera frontal, y detalle de trabillas en cintura y bajos que fácilmente podríamos encontrar en el armario de la columnista más famosa de Nueva York.

Aunque el color no es exacto y cuenta con un par de cremalleras de menos que el de nuestra querida Carrie, tiene la misma esencia y lo podemos combinar de la misma forma que ella. Otra de las cosas que nos sorprenden de este mono es su precio, y es que aunque acabe de salir de la nueva colección de Zara, puede ser nuestro por 49,95 euros (ref: 8197/241). Además, está disponible de la talla XS hasta la XXL.

