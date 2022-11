El error estilistico de la reina Letizia con una de las faldas más surrealistas que tiene en el armario

Tanto la reina Letizia como la princesa Leonor no paran de acaparar titulares en los últimos días por sus looks. Con los premios Princesa de Asturias celebrados hace apenas unos días, las 'royals' españolas daban una lección de estilo para todas las edades, demostrando que la elegancia es algo innato de la familia real.

En los looks formales y de gala suelen brillar con estilismos atemporales y distinguidos, aunque con alguna tendencia que los hacen más actuales, siendo todo un acierto. No obstante, en los eventos del día a día, Letizia también se luce con conjuntos que, en ocasiones, nos dejan a todos con la boca abierta.

En cuanto al estilo de la reina, ha ido evolucionando este último año, dejándonos looks muy atrevidos (y a veces criticados por ello) con el que ha sorprendido no solo en nuestro país, sino que la prensa internacional se ha hecho eco de ellos, como el vestido fucsia con 'cut-outs' que llevó en el Día de la Cruz Roja en el que lució sus marcados abdominales.

Esta tendencia se ha convertido en una de las favoritas de Letizia y no ha dudado en repetirlas en otras ocasiones como hoy, pero esta vez con un estilismo bastante curioso que no ha dejado a nadie indiferente.

Letizia a su llegada al festival de cine 'Opera Prima' de Tudela GTRES

Con un look muy afrancesado, la reina Letizia llegó al festival de cine 'Opera Prima' de Tudela con un jersey negro de manga larga y una falda plisada de cuadros que no tendría mayor relevancia si no fuera por el agujero que tiene justo a la altura de la rodilla.

Como era de esperar, los 'flashes' no han tardado en acribillarla a su llegada gracias a su look tan surrealista y es que, otra vez, Letizia nos ha vuelto a dejar sin palabras. Se trata de una falda de H&M en colaboración con la diseñadora Yasuko Furuta de Toga Archives y nació en una colección sin género. Por desgracia, ya no está disponible, ya que es de la temporada pasada y en su momento costaba 120 euros.

El error estilístico de la reina

Tal ha sido la impresión de ver ese 'cut-out' tan original que casi se nos pasa el error estilístico que ha cometido mientras la llevaba y es que, tal y como vemos en el catálogo de la firma sueca, el agujero es para meter la pierna por él.

Falda plisada de H&M x Toga Archives Cortesía

Aunque todos los looks de la reina están pensados al milímetro, es normal que, de vez en cuando, se le escape algún detalle si no tiene la imagen de referencia de la colección. No obstante, la moda está para que la interpretemos y llevemos cada prenda según más encaje con nuestra personalidad, como ha hecho Letizia.

