La reina Letizia repite su fórmula de estilo más acertada para brillar en los Premios Princesa de Asturias

Tiene lugar uno de los momentos más esperados del año: los Premios Princesa de Asturias en su edición de 2022. El Teatro Campoamor de Oviedo vuelve a acoger a la familia real en su totalidad como a los diferentes galardonados.

Desde la primera vez que doña Letizia acudió a la gala de dichos galardones en 2004, la reina ha acaparado los 'flashes' en sus llegadas. Año tras año ha sorprendido con el estilismo escogido, siempre adecuado para la ocasión y para los que muchas veces ha confiado en su diseñador de cabecera, Felipe Varela, pero no ha sido el único, pues por ejemplo el pasado 2021 confío en la firma New Look para su vestimenta con un diseño negro voluminoso.

En esta edición de los Premios Princesa de Asturias, los reyes han acudido a la entrega de los galardones, acompañados por la protagonista de la cita, la princesa Leonor, y la Infanta Doña Sofía.

Este 2022 se distingue a Carmen Linares y María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes; a Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; a Eduardo Matos Moctezuma, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; a la Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados, Premio Princesa de Asturias de los Deportes; a Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras; a Ellen MacArthur, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional; a Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y a Shigeru Ban, Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Más allá de los galardonados, por supuesto la reina Letizia ha acaparado también la atención con un estilismo brillante. En concreto ha lucido un vestido negro y blanco, de acuerdo con el eterno binomio de colores que siempre funciona y al que doña Letizia suele recurrir.

Se trata de un diseño de corte largo con cuerpo recto y pequeña abertura en el bajo. Cuenta con una parte superior de manga corta confeccionado en tul decorado con flores blancas.

La reina Letizia y la princesa Leonor llegando a la entrega de los Premios Princesa de Asturias GTRES

Dicho diseño lo ha combinado con unos zapatos negros destalonados y de tacón sensato, que resultan mucho más cómodos de llevar que otros que tiene en su zapatero. Además, como bolso ha escogido un 'clutch' negro a juego.

Asimismo, el 'beauty look' de doña Letizia ha llamado la atención, pues ha apostado por un maquillaje protagonizado por un sutil ahumado de ojos y labial nude, con efecto muy natural, que destaca sus facciones. Mientras que, como peinado, ha optado por un recogido muy sofisticado de moño bajo que dejaba al descubierto su rostro.

Cabe destacar que la reina Letizia ha recuperado una de sus fórmulas estilísticas favoritas para la ocasión: apostando por el blanco y el negro. La combinación de ambos colores la suele llevar en diferentes actos públicos y también lo ha lucido en otras ediciones de los Premios Princesa de Asturias, como en 2017 que llevó un vestido de inspiración oriental, o en 2012, que llevó un dos piezas de falda y top.

La evolución del estilo de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias

