Kate Middleton ¿repite homenaje a Lady Di con su look en la nueva coronación de Carlos III?

Día histórico para la Familia Real británica. Este 5 de julio Carlos III vuelve a ser coronado en Escocia, acompañado de su esposa la reina Camilla y de los príncipes de Gales.

Fue el pasado 6 de mayo, hace tan sólo dos meses, cuando el actual rey de Inglaterra celebró su coronación oficial en una ceremonia a la que acudieron representantes de todo el mundo. Ahora en el mes de julio, Carlos III asiste a su segunda coronación como así hizo su madre la reina Isabel II en 1953, en la catedral de St. Giles, en Edimburgo.

Cumpliendo con la puntualidad que les caracteriza, la celebración ha comenzado a las 13.15 h (hora local) con una procesión militar de representantes de los estamentos de la vida y la cultura escocesa, saliendo desde el Castillo de Edimburgo a la Catedral de St. Giles, donde tiene lugar la ceremonia religiosa de la coronación.

En este día tan especial para Carlos III no ha faltado la compañía de la reina Camilla y de los príncipes de Gales, que en Escocia cuentan con el título de duques de Rothesay. Y, como viene siendo costumbre, el estilismo de Kate Middleton ha generado mucha expectación durante los últimos días y, por tanto, la princesa de Gales ha vuelto a convertirse en una de las más observadas de la cita.

El look de Kate Middleton en la segunda coronación de Carlos III

El pasado 6 de mayo, en la coronación original de Carlos III, Kate Middleton se convirtió en el centro de todas las miradas con un diseño de color marfil de Alexander McQueen, con lingotes de plata e hilo bordado creando motivos de rosas, cardos, narcisos y tréboles para representar a cada una de las cuatro naciones. Pero, sin duda, lo que llamó la atención del estilismo de la princesa de Gales fue el homenaje que quiso rendir a Isabel II y a Lady Di.

El príncipe William y la princesa de Gales Kate Middleton llegan a la coronación de Carlos III Getty Images

Middleton remató su look luciendo unos pendientes de aro de perlas en honor a Diana de Gales, un regalo que le hizo en su día Collingwood, una de las firmas de joyería favoritas de la familia Spencer y que ahora Kate tiene en su joyero. Además la esposa del príncipe Guillermo llevó un collar de diamantes brillantes de Isabel II.

En esta ocasión no iba a ser diferente, pues Kate Middleton ha acudido a la nueva coronación de su suegro con una de sus prendas fetiche: un abrigo vestido. Se trata del mismo look que llevó el Día de la Commonwealth. Se trata de un sofisticado abrigo largo con cuerpo entallado y falda de vuelo con diseño cruzado firmado por Catherine Walker, modista habitual en su vestidor. El tocado, los zapatos y la cartera van a juego creando un fantástico look monocolor.

Los príncipes Guillermo y Kate a en la coronación del rey Carlos III en Escocia. Robert Perry

Es habitual ver cómo la princesa de Gales rinde homenaje a su difunta suegra, ya sea a través de la vestimenta, rememorando algunos de sus looks más icónicos, o a través de las joyas más especiales que actualmente Kate Middleton tiene en su poder. En la foto de abajo vemos el look en el que Kate podría haberse inspirado ¿qué opináis? La foto es de 1983 durante una visita de los Príncipes de Gales a Nueva Zelanda.

Lady Di y el Príncipe Carlos en Nueva Zelanda en 1983 Tim Graham Photo Library via Getty

O tal vez en este otro, en la catedral de San Paul, en 1982, poco después de dar a luz al príncipe Guillermo. Lo que sí es cierto es que el color 'azul klein' está entre los preferidos de ambas.

Diana poco después de dar a luz al príncipe Guillermo, en 1982. Tim Graham Photo Library via Get

