La historia desconocida del reloj favorito de Lady Di que ahora tiene Meghan Markle

Muchos recordamos a Lady Di a través de sus looks icónicos, su faceta como activista, sus peinados o incluso su trágico final. Sin embargo, las joyas que llevó a lo largo de su vida también reflejaron quién era la princesa de Gales, contando su historia a través de los accesorios que siempre llevaba encima.

Sin duda, la más conocida es su anillo de compromiso, una joya fabricada en oro blanco de 18 quilates con un halo de 14 diamantes redondos que rodean la pieza principal, un zafiro azul de talla ovalada proveniente de Sri Lanka, con un peso de aproximadamente 12 quilates. Cuando el príncipe William fue a comprometerse con Kate Middleton, ambos hermanos acordaron que podía quedarse con el anillo de compromiso, mientras que Harry se quedaría con algunas piezas más significativas del joyero personal de su madre.

Entre ellas, estaban unos diamantes que engarzó a un anillo con el que le pidió matrimonio a Meghan Markle, para que, según cuenta el príncipe Harry "asegurarnos que ella esté con nosotros en esta locura de viaje juntos". Sin embargo, hemos visto a la duquesa se Sussex con otra pieza igual de significativa ahora que han roto con la familia real británica: un reloj de Cartier.

Desde que se estrenó su documental en Netflix, Meghan Markle y Harry no paran de comparar su vida con la de Diana de Gales, contando cómo la monarquía les hacía la vida imposible, la presión de la prensa, el escarnio público por revelarse y, lo último, la presunta persecución en Nueva York que, según ellos, casi acaba en tragedia.

En esta nueva etapa, hemos visto a Meghan Markle con uno de los relojes más significativos de Lady Di. Cuando por fin puso punto final a su matrimonio con Carlos de Inglaterra en 1996, la princesa de Gales recuperó esa libertad que tanto anhelaba y, por primera vez, pudo hacer lo que ella quisiera.

Durante estos años, vimos a Diana con un reloj de Cartier en su muñeca, de caja rectangular con diseño minimalista y de un color dorado muy intenso. Pertenece a la colección Tank y su corona octogonal está adornada con un zafiro engastado. La esfera cuenta con números romanos y sus agujas tienen la famosa forma de espada de Cartier. Por supuesto, su precio no es para todos los bolsillos y es que en la actualidad cuesta 24.400 euros.

Su diseño atemporal lo ha convertido en el favorito de Meghan Markle, y es que la duquesa rara vez se lo quita. Sin embargo, no ha sido el único que llevó la princesa a lo largo de su vida. Antes de casarse con Carlos, el padre de Diana le regaló un reloj de Cartier de la gama Tank Louis en color negro que no paro de llevar hasta el día de su muerte. No obstante, no sabemos que ha pasado con él o si lo ha heredado alguna de sus hermanas, ya que no se les ha visto ni a Kate Middleton ni a Meghan Markle con él.

