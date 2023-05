El colgante de oro con madreperla y el look de 16.000 euros: así fue Kate Middleton al concierto por la coronación de Carlos III

La coronación de Carlos III ha sido el evento del mes. Toda Europa estuvo pendiente de Inglaterra el pasado fin de semana, no sólo para ver la ceremonia de este acontecimiento histórico, sino para descubrir todos los looks que llevaban las invitadas reales.

La reina Letizia nos sorprendió siendo una de las mejores vestidas con un look firmado por Carolina Herrera, compuesto con un vestido con la parte de arriba adornada con botones y un elegante peplum y bajo de falda de lápiz de corte midi. Por otro lado, también impactó con su tocado XXL con forma de media esfera y adornado con una redecilla a juego con el vestido. La pieza era obra de Balel, una marca de la sombrerera madrileña Isabel Terroso.

El día posterior a la coronación, la familia real británica ofreció un concierto que se retransmitió de forma gratuita a todo el mundo, donde vimos actuar a artistas de primera fila. Katy Perry, Take That (sin Robbie Williams), Lionel Richie o Andrea Bocelli fueron algunos cantantes que se subieron al escenario para celebrar la ascensión al trono de Carlos de Inglaterra.

Entre los invitados de honor estaba, como era de esperar, Kate Middleton, que no se quiso perder nada de este evento y que incluso se atrevió a bailar algunas canciones. A diferencia del día de la coronación, la princesa de Gales escogió un look más relajado, aunque sin llegar a caer en lo informal, porque ante todo debía de demostrar que ella es la futura reina del país.

Kate Middleton en el concierto de la coronación Getty Images

Tras el vestido en color marfil con lingotes de plata e hilo bordado que creaba motivos de rosas, cardos, narcisos y tréboles, firmado por Alexander McQueen y que llevó para la ceremonia de la coronación de Carlos III, Middleton siguió manteniendo un perfil alto en los eventos posteriores al evento y apostó por el mismo diseñador para el concierto.

En esta ocasión lució un 'total look' rojo que la reina Letizia ya tiene guardado en su lista de favoritos. Se trata de una americana asimétrica de color escarlata firmada por Alexander McQueen que está disponible a un precio de 1.790 euros, que completó con una blusa del mismo tono. En cuanto a la parte de abajo, la princesa de Gales optó por completar el conjunto con unos pantalones del diseñador británico que cuestan 790 €.

Kate Middleton en el concierto de la coronación Getty Images

Para completar su estilismo, escogió unas joyas que ya estaban en su joyero y que fueron lo que llevó a que el look alcanzase un precio final estratosférico. El collar fue el que estrenó en los premios Bafta del 2021, un colgante perteneciente a la colección Magic Alhambra de la firma Van Cleef & Arpels formado por cinco tréboles repartidos a lo largo de la cadena, elaborados en madreperla blanca y oro amarillo, con un precio de 8.000 euros. En cuanto a los pendientes, también los llevó a juego y estaban valorados en 5.600 €.

Si sumamos todos los elementos del look, nos da un precio final de 16.180 euros. No obstante, no conocemos de dónde son los zapatos, ya que no se los pudimos ver a través de la grada, por lo que esta cifra podría subir significativamente. Sin duda, este conjunto se aleja de la idea de austeridad que había marcado Carlos III para su coronación y nos demuestra que Kate Middleton está dispuesta a rebajar la exigencia de esta nueva era de la corona británica.

