La princesa Charlotte será un icono 'royal' de moda, tal y como nos demostró ayer durante el concierto de la coronación de su abuelo, el rey Carlos III.

Su vestuario para la coronación fue impecable y derretía a todo el mundo que la miraba, no solo el elegante tocado floral plateado que llevaba o el delicado bordado de su capa firmada por Alexander McQueen, sino también por la bonita y adorable manera en la que se conjuntaba con el look de su madre.

Un día después de la ceremonia, todos vimos a Charlotte muy animada y disfrutando de la música mientras ondeaba la Union Jack con energía, siendo la protagonista de la noche.

La hija pequeña de los príncipes de Gales acudió junto a su madre, Kate Middleton, a disfrutar de las actuaciones que ofrecieron artistas como Katy Perry, Take That (sin Robbie Williams), Lionel Richie o Andrea Bocelli, donde nos sorprendió con uno de los mejores looks de la velada, superando en estilo a su progenitora.

Kate Middleton y la princesa Charlotte en el concierto de la coronación Getty Images

Anoche, el castillo de Winsor se rindió al pop con actuaciones que tuvieron a todo el mundo de pie mientras bailaban delante de sus asientos. Mientras que Kate Middleton llevó un formal traje de Alexander McQueen rojo con diseño asimétrico valorado en más de 2.500 euros, la princesa lució un vestido de una de las marcas favoritas de su madre, Self-Portrait.

La propia princesa de Gales llevó el pasado viernes un vestido azul de la firma mientras recibía a los miembros de la realeza y mandatarios internacionales que acudían para las celebraciones que se iban a celebrar durante todo el fin de semana.

En el caso de Charlotte, la pequeña sorprendía con un vestido de gasa en color crema, con un cuello festoneado que estaba adornado con un adorable lazo negro en el centro. El diseño estaba ajustado a la cintura y la parte de abajo, aunque no la podemos ver del todo, sabemos que está dividida en tres paneles. Su precio es mucho más bajo que el look de Kate Middleton y lo podemos encontrar en la web de la marca a un precio de 265 euros.

Los looks de la coronación de Carlos III

