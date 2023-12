Seis jerséis navideños bonitos que puedes usar más allá de Navidad

Todo empezó con un nombre 'ugly sweater'. Así es como la industria de la moda denominó al típico jersey de Navidad, ese que cuanto más colores, símbolos navideños y abalorios tenga bordados, más tendencia se considera. En España, se trata de una moda que no siempre se ha considerado así, sino que este clásico ha sido tachado de ser una horterada durante épocas, que solo unos pocos se atrevían a llevar. Sin embargo, desde hace varias temporadas, no hay firma de moda que no cuente con una colección limitada de jerséis de Navidad, que en algunos casos, incluso, llegan a agotar existencias.

Tanto es así que el 'ugly sweater' tiene hasta un día de celebración, el tercer viernes de diciembre. Una fecha en la que está permitido lucir durante todo el día, sea la hora que sea, un jersey de estas características, cuanto más llamativo mejor.

Pero hay que reconocer que existe un antes y un después en esta moda. Desde hace unos años, las marcas han sacado varias versiones del 'ugly sweater', unas más 'folclóricas' y otras más refinadas, tendiendo a la creación de modelos que puedan llegar a tener una segunda vida más allá de la Navidad. Piezas jaspeadas, de lana o punto, con estampados alpinos pero sin dibujos navideños, y colores menos llamativos, que pueden recordarte a esta época festiva, pero que puedes lucir en cualquier otro momento del invierno.

Los seis jerséis para llevar más allá de Navidad

1. De punto con cenefas, de Superdry

En tonos verdes y marrones para un look alpino. Superdry.

Jersey confeccionado en punto, con estampado de cenefas y pintado en tres tonalidades: beige, verde agua y caramelo. Un modelo que puedes comprar en la 'e-shop' Zalando, de la firma Superdry, que está disponible ene dos colores más. Llévalo con un pantalón pitillo, de tiro alto, y botines marrones de estética 'caw-boy'. (Precio: 69,99 €).

2. Modelo jaspeado, de C&A

Diseño tricolor en beige, negro y grises. C&A.

Jersey de punto suave, tipo jacquard, de cuello mao, tejido a base de hilos metálicos y con estampado de rombos. Un modelo tricolor en el que se combina tres colores clásicos: negro, gris y blanco, que puedes comprar en la tienda online de la firma C&A. Llévalo con un vaquero negro y botas de estilo militar. (Precio: 31,99 €).

3. Diseño geométrico a todo color, de Next

Modelo con estampado geométrico a color. Next.

Jersey de punto, a todo color, confeccionado a base de estampados geométricos. Una opción perfecta para lucir más allá de la época de Navidad, ya que no está diseñado con dibujos típicos navideños. Llévalo con una falda vaquera, de corte midi, y mocasines. Es de la firma de moda Next, y está a la venta en zalando.es (precio: 24,50 €).

4. De punto en tonos oscuros, de Benetton

Modelo estampado en tonos oscuros. Benetton.

Si eres de la que 'robas' ropa a tu padre o a tu chico, este jersey de punto puede parecerte una perfecta opción para este invierno. Se trata de un modelo con cuello tipo chimenea, teñido en tonos oscuros y con cenefas estampadas en verde, beige y rojo. Llévalo con un pantalón cargo, de color índigo, y deportivas. Es de Benetton pero puedes compararlo en zalando.es (precio: 89,95 €).

5. Modelo 'glitter', de Zara

Jersey de espumillón con espalda descubierta. Zara.

Jersey de cuello redondo y manga larga elástica, ceñida a la muñeca, confeccionado en tejido espumillón. La clave de este diseño está en la espalda, gracias a su 'maxiescote'. El color granate y el hilo dorado son claves para lucir esta Navidad, pero también puedes llevarlo a cualquier cita especial, el resto del año, tanto de día como de noche. Llévalo con un pantalón negro, de tiro alto, y corte recto. Es de Zara y está disponible en su 'e-shop' en tres tallas diferentes. (Precio: 29,95 € / 0234/108).

6. Diseño 'jacquard' con 'paillettes', de Parfois

Con lentejuelas, estampado alpino y colores vivos. Parfois.

Otro jersey de estética navideña, pero que puedes lucir el resto de la temporada, es este modelo en tonos verdes, beige y rosa. Un modelo 'oversize', de cuello en 'v', y decorado con lentejuelas, que firma Parfois. Llévalo con un vaquero tipo 'culotte' y botas de ante, de corte al tobillo y pelo en su interior. (Precio: 35,95 € / 214196).

