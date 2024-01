Gorras de Zara, Mango o Pull que quedan de maravilla con abrigos 'oversize' y zapatillas

De punto, de algodón o incluso de cuero. Las gorras hace tiempo que dejaron de ser un accesorio meramente práctico. Además de protegernos del sol, esta pieza da un toque urbano al look más sofisticado.

Esta tendencia ha sido adoptada tanto por iconos de estilo como por diseñadores de moda, que presentan gorras en sus colecciones como un accesorio chic y versátil. Desde modelos simples, con looks monocromáticos, hasta los estampados más atrevidos, la elección es tuya.

Gorras con abrigos 'oversize'

Gorra de Zara. ZARA.

Gorra de punto. Con vestidos, con vaqueros e incluso con traje de chaqueta, que nos recuerda tanto a ese estilo neoyorkino tan particular. Una de las apuestas más urbanas y rompedoras es combinar este accesorio con un abrigo 'oversize' y zapatillas, haciendo coincidir algún color del look para crear una sincronía, o de un color completamente diferente, para crear contraste. Es el caso de esta gorra de punto de Zara. Frente, a un estilismo 'groufit' ('total look' gris), la gorra se mantiene en un primer plano, rompiendo el monocolor, con un color beige. (Precio: 15,95 euros / Ref: 3739/278).

Abrigo 'oversize' de Mango. Mango

Otra opción es jugar con las texturas. De modo que haces coincidir un color pero con distintos tejidos. Este look, algo menos deportivo que el anterior, también queda fenomenal con gorra.

Gorra de pana de Pull&Bear. Pull&Bear.

Gorra pana STWD. Gorra en tejido de pana con logo STWD bordado en el panel delantero, con visera curva y cierre trasero ajustable. (Precio: 12,99 € / Ref: 3832502).

Cómo lleva Paula Echevarría esta tendencia

Paula Echevarría es muy fan de esta tendencia y así lo suele mostrar en su perfil de Instagram. Suele apostar por llevar la gorra a conjunto con algún otro complemento, en un estilismo más urbano, con vaqueros y bufanda; o en un 'total look' negro de vestido y botas.

La actriz lleva las tres tendencias, incluida la del total look monocolor en negro. De este modo, la gorra puede estar completamente integrada en el 'outfit', o haciendo contraste, y sienta igualmente bien.

También es muy habitual ver a Paula Echevarría con gorra baker. Este complemento tan característico con diseño abombado y visera rígida, da un toque vintage y sofisticado a cualquier look. Solemos encontrarlos en diferentes tiendas, en diferentes tejidos como en lana y cuero.

Gorras de Mango. MANGO.

A la izquierda vemos la gorra con tejido vaquero, perfecta para emular el estilo de Paula Echevarría. A la derecha; el clásico modelo de gorra baker. Ambos modelos son de Mango (gorra vaquera, precio: 8,99 € / Ref: 47064404; gorra baker, precio 15,99 € / Ref: 57034022).

