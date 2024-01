Bufandas gigantes: el complemento que va a triunfar este 2024

Las nuevas tendencias de 2024 en España, en cuanto a complementos se refiere, se centra en las bufandas gigantes. Con este accesorio, no solo vamos abrigadas, también cómodas y sofisticadas. Estas bufandas, caracterizadas por su tamaño exagerado, se convierten en el centro de atención de cualquier look. Ya sea con pantalones vaqueros y un jersey, o con un vestido y un sombrero, las bufandas siempre son una buena opción para no pasar frío sin perder ni una pizca de elegancia.

Es una prenda muy versátil que funciona como una última capa —tras el abrigo— de textura y color, para dar el toque definitivo al outfit. El mundo del 'street style' se complace en anunciar que vuelven las bufandas XXL. Así que, haz hueco en el armario, que algunos modelos ocupan lo mismo que un abrigo.

Bufandas gigantes: vuelve el accesorio XXL

Bufanda maxi. London str F23 Launchmetrics.

Perfectas para los fríos meses de invierno, estas bufandas son muy largas, llegando a ocupar el doble que una normal. De este modo, podemos envolver el cuerpo, como si de una rebeca se tratase. Desde lanas gruesas hasta tejidos más ligeros, las bufandas gigantes se adaptan a una variedad de estilos, colores y estampados diferentes.

Bufanda maxi de Zara. ZARA.

Bufanda punto pachwork. Además, las bufandas reflejan una tendencia que mezcla moda y funcionalidad funcional. Ese de colores beige de Xara, es ideal para completar un 'total look' de ochos. Envueltas alrededor del cuello, colgando sueltas, a conjunto con un gorro o incluso como chales sobre los hombros. Precio 25,95 € / Ref: 3739/002)

Maxi bufanda de Springfield. Springfield

Bufanda de cuadros. Su popularidad no solo se limita al 'street style', sino que también ha sido adoptada por diseñadores de alta costura. Este modelo de Springfield es un clásico, el tejido de cuadros superpuestos. Con los dos lados sueltos y un gorro a conjunto, con un look sobrio monocolor debajo, irás perfecta. (Precio: 14,99 € / Ref: 8566251).

Mufanda XXL de Mango. Mango.

Bufanda terminaciones flecos. Ya sea en forma de chal, manta o poncho, incluso a modo de rebeca sujetándolo con un cinturón. Las opciones son infinitas y los colores, los que tú prefieras. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta temporada el marrón es el nuevo negro, es bastante probable que encontremos muchos colores tierra. En medio de la tendencia 'latte dressing', este modelo de Mango queda genial con un look con diferentes tonos de marrón. (Precio: 19,99 € / Ref: 67050281).

