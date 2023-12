¿Existe la sororidad en el mundo de la moda?

"La moda no sólo existe en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles, la moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos y lo qué está sucediendo", decía Coco Chanel. Y es que, efectivamente, la moda nos acompaña en cada etapa y se reinventa (casi) al mismo ritmo que lo hace la sociedad.

Por suerte, la industria cada vez está más lejos de los estereotipos de belleza que tanto calaron en los años 90, con cuerpos de medidas perfectas y prendas solo aptas para algunas siluetas pero, ¿qué ocurre entre compañeras? ¿Es un mito aquello de que existe rivalidad entre mujeres dentro del mundo 'fashion'? ¿O se trata de una realidad?

A simple vista puede costar asociar la moda con la sororidad pero, ¿cómo es el escenario actual? Hablamos con Fátima Miñana, María Clè Lea, 404 Studio, Corsicana y Melania Freire, diseñadoras españolas que han participado o ganado el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en alguna ocasión, el certamen que lleva más de una década apoyando el talento emergente y dando visibilidad a nuevas promesas del panorama nacional.

La sororidad en la moda: ¿mito o realidad?

El mundo de la moda es difícil, en muchos sentidos y, por ello, la ayuda entre mujeres para empoderar su importante papel en el sector resulta clave pero, ¿existe realmente?

Fátima Miñana (Madrid) es una joven que cuenta con su firma homónima. En sus colecciones destacan piezas únicas con las que pretende dotar a la mujer de una mayor seguridad en sí misma. Ha vestido con sus creaciones a celebridades como Kendall Jenner, Nathy Peluso o María José Llergo. A pesar de que la mujer es el centro de su trabajo reconoce "que nos queda mucho camino por recorrer a las mujeres para llegar a ayudarnos y apoyarnos entre nosotras, tanto como se ayudan entre sí los hombres".

Fátima Miñana, ganadora Mercedes-Benz Fashion Talent Cortesía

Con ella coincide Paula Currás (Gijón), la mujer detrás de la firma Corsicana que fusiona diferentes disciplinas e intereses en una misma aspiración: contar historias sobre lugares. Sus diseños son versátiles, con multiposiciones, que contrastan con piezas muy artesanales, de corte 'haute-couture' cosidas a mano, con tejidos elaborados. En su experiencia, la joven asegura que sí existe la sororidad, pero que no se puede generalizar: "depende más del carácter y con qué actitud abordes tus relaciones en el trabajo. Es verdad que una diseñadora o creativa de una marca crea lazos más fuertes con su equipo que con otros diseñadoras, como es lógico. El equipo camina con un fin común y otras diseñadoras pueden tener otras aspiraciones, referencias y formas de trabajar que pueden traducirse en competencia", explica. "Creo que tiene que ver con una actitud más abierta que busque relaciones recíprocas de compañía y aprendizaje. Normalmente se da cuando te atreves por primera vez a compartir preocupaciones o vulnerabilidades con otro igual y empatizáis; ahí empiezan el apoyo y la amistad", confiesa.

Desfile de Corsicana en la MBFW © Paty Gelduck - CORSICANA

Y es precisamente la experiencia en el mundo de la moda donde se pueden llegar a conocer a otras mujeres diseñadoras que, de repente, para muchas otras comienzan a ser consideradas un apoyo fundamental. Melania Freire (Lugo) estudió Bellas Artes y Diseño Textil y Moda, y tras ello consiguió aunar en sus prendas estas disciplinas artísticas, creando colecciones ricas en referencias y cargadas de fuerza. Ella cuenta que su experiencia es un poco particular: "En los últimos años mi carrera se ha ido construyendo a través de la combinación de proyectos más personales en diferentes ámbitos creativos con períodos como diseñadora en marcas de moda. En todos ellos, y en general en la vida, me he rodeado de grandes mujeres que me han servido de ejemplo y de apoyo para seguir adelante sin perder fuerza", confiesa. "En lo referente a la moda tengo grandes amigas como Camilla Quinto, diseñadora de la marca GCDS, o Paula Palomino, fundadora de la marca Cayena, que siempre me han acompañado en las decisiones que he ido tomando. Y, sin duda, el apoyo incondicional que guardaré conmigo siempre es el que recibí de mis dos Victorias (Blanco y Cordero) cuando presenté mi colección en la pasarela Samsung Ego. Quizás sea ese el mayor ejemplo de sororidad que he experimentado. Pusieron toda su energía en hacer de esa experiencia algo precioso y firme", puntualiza.

En este sentido, María Clè Leal (Álava), con firma homónima fundada en 2004, reconoce que su apoyo diario "casi siempre ha venido desde dentro", confiesa. "Las personas con las que colaboro me brindan mucha confianza y apoyo, casi todas ellas mujeres. Ha sido en desfiles y concursos cuando he coincidido con otras diseñadoras y hemos charlado sobre las dificultades del día a día, hemos hecho terapia (entre risas)", cuenta. "Por ejemplo, la experiencia de coincidir con otras diseñadoras que han ganado el Mercedes-Benz Fashion Talent ha sido fantástica. Hemos compartido risas, preocupaciones, proveedores o consejos. Hemos hecho piña, hay empatía porque todos vivimos experiencias muy similares, nos une una pasión común donde no cabe la rivalidad".

La diseñadora María Clé Leal en la MBFW Cortesía

Las amistades existen en la moda

Al contrario de lo que se suele pensar, la moda no tiene por qué ser competitiva. Para Anaïs Vauxcelles (Valencia), diseñadora de 404 Studio, firma ganadora del Mercedes-Benz Fashion Talent en 2021, es importantísimo conocer a sus compañeros y apoyarse en ellos cuando sea necesario.

La modista ha vestido a 'celebs' como Dua Lipa, Kylie Minogue, Bad Gyal, Amaia Romero o Natalia Lacunza, pero también sabe bien que, más allá de esta visibilidad, las colaboraciones entre marcas ayudan al despegue de cualquiera de sus creaciones. Por ello, una de las uniones más importantes de su carrera ha sido la que ha llevado a cabo recientemente con Lavani Jewels, firma con la que ha lanzado dos colecciones. En este sentido, la valenciana defiende que "es vital crear este tipo de sinergias que sirven para ayudarse los unos a los otros y crear una red de seguridad entre todos". Asimismo, reconoce que "la moda española tiene un lugar y debemos hacer ruido todos para que la prensa y compradores internacionales se interesen en general por lo que está pasando aquí" y que siempre ha pensado que "si no quieres ayudar a alguien de tu lado es porque no estás seguro de ti mismo o de tu trabajo; si de verdad crees en ello, no te importa echar una mano".

404 Studio, ganadora Mercedes-Benz Fashion Talent Cortesía

Se suele creer que introducirse en el diseño de moda es complejo pero es porque "hasta que no estás dentro no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar", tal y como cuenta a Mujer.es la diseñadora Melania Freire (Lugo), con firma homónima. "A lo largo de los años, me han contactado varias mujeres que sentían una enorme curiosidad por la moda y que sólo necesitaban ese empujón final para tomar la decisión y entrar de lleno. Transmitirles a ellas lo bonito que es este trabajo pese a su dureza, que la hay, me ha ayudado a mí misma a conectar de nuevo o más intensamente con la suerte que supone dedicarse a crear belleza", añade.

Melania Freire, ganadora MBFTalent en 2019 Cortesía

La importancia de los equipos (y talentos) femeninos

Yves Saint Laurent, Valentino, Christian Dior, Paco Rabanne... Si echamos la vista atrás y pensamos en grandes de la moda probablemente lo primero que se nos pase por la cabeza sean nombres de hombre, mayoritariamente. En la actualidad, aunque es más frecuente encontrarse con más diseñadoras de moda que hace décadas, sigue siendo un mundo bastante acaparado por figuras masculinas. Sin embargo, los nuevos talentos parecen querer emprenderse en la aventura potenciando también el papel de la mujer en la industria. Por ello, Fátima Miñana cuenta con un equipo totalmente compuesto por mujeres: "Para mí son fundamentales mi madre e Irena, la costurera que trabaja conmigo. También las creativas con las que trabajo en cada proyecto, como la fotógrafa Sasha Leyba, la fotógrafa Mel Cascabelo, la estilista Sara Filgueira o la fotógrafa Paula Burbat. Y todas las amigas que me motivan y me ayudan cada temporada a sacar la marca adelante", nos cuenta.

Para empezar y evolucionar es importante rodearse de gente que entienda y crea en la marca mejor que las propias fundadoras, nos cuenta Paula Currás de Corsicana, quien tiene un equipo grande y prácticamente femenino, que hace que todo sea posible, más allá de los diseños que vemos en pasarela.

Corsicana - Vol. IV. The Academie - © Inma Mariscal - La Escuela de Atenas © Inma Mariscal

"La fotógrafa Inma Mariscal es más que indispensable en todas las campañas, así como muchos de los 'fashion films' de la marca corren a cargo de Manon Yanes. Quien suele poner voz y sonido a todo esto es la cantante Mónica Ugalde, que ha actuado en directo en varios de nuestros desfiles; por ejemplo, el año pasado interpretó su versión de "Fade into You" de Mazzy Star y fue muy emocionante. También ese mismo año colaboramos con la modelo e ilustradora Almudena Cañedo, que había sido imagen de campaña unos años antes y creo que entiende muy bien a Corsicana; juntas creamos una serie de piezas intervenidas a mano por ella siguiendo el 'mood' de la colección", confiesa. Además destaca los trabajos en joyería de Areta Mata y Julieta Álvarez, a la artista digital Pau Jimenez, que realiza los vídeos de 'background' de los desfiles con el concepto de la colección, así como todas las mujeres fotógrafas o 'make-up artists'.

