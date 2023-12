Charo izquierdo: "Hay que hacer entender al público que cuando compras una camiseta por tres euros algo está fallando"

"Lo que realmente hace grande a la moda es que siempre sabe mirar hacia adelante", con esta frase de Oscar de La Renta arranca Fashion R(evolution), el libro o la declaración de intenciones que la periodista Charo Izquierdo publicó hace unos meses para LID editorial. Habla de moda desde todos los puntos de vista posibles. Habla de historia, de diseñadores, de industria, de modelos, de contexto cultural, social y económico, de sostenibilidad... Pero también y sobre todo habla de futuro. Su autora, periodista y escritora, es consejera editorial, ha dirigido la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, fue fundadora y directora de la revista Yo Dona y directora general de revistas de Prensa Ibérica, entre otros cargos. Hechas las presentaciones rigurosas y oficiales he de confesar, aunque nadie me lo ha pedido, que cuesta poner distancia y despojarse de filias y fobias cuando se conoce a la entrevistada, cuando ha sido tu jefa y cuando unas de las cosas que has hecho trabajando junto a ella ha sido aprender. No todo fueron rosas (maldita pandemia) pero el olor de las que fueron perdura y les aseguro que he intentado que no se cuele en esta conversación.

En Fashion (R)Evolution hay una labor de documentación importante ¿Cuándo llega el momento en el que dices: ya tengo todo lo que necesito para empezar a escribir?

Nunca crees que tienes todo lo que necesitas. Yo hubiera seguido. Podía haberme basado en mi propia experiencia, pero pensé que no era suficiente. Hay mucha documentación y más de 100 entrevistas pero yo tenía un guion muy claro y con toda esa documentación y testimonios fui escribiendo y ordenando todas las entrevistas que iba haciendo. Empecé a escribir desde el minuto 1, mientras me documentaba, he estado 2 años y medio con el libro.

En algún momento del libro dices que no es un libro de historia, pero haces un ejercicio de explicar los orígenes, de dónde venimos y a dónde vamos. Hay muchísimas referencias...

Me están diciendo mucho que es un libro que se va a convertir o que se puede convertir en un documento de base a la hora de escribir prácticamente cualquier tema sobre moda. Cuando digo que no es un libro de historia me refiero a que se han escrito muchos libros sobre telas, textil, historia de la industria... pero es verdad que nunca se había escrito sobre esa parte tan importante, por lo menos para nosotros, que ocurre en España desde el post franquismo, en la transición, la interrelación entre lo que pasa en la moda y lo que pasa también en el mundo. Hay lectores que no tienen nada que ver con el mundo de la moda y me dicen que les interesa precisamente desde el punto de vista de comunicación.

Yo he descubierto 'temazos' como que Adolfo Domínguez vestía a Don Johnson en Corrupción en Miami...

Eso es un puntazo. Desde el punto de vista de comunicación fue de las cosas más interesantes que pasaron en aquel momento. Los años 80 fueron unos años muy buenos y desde mi punto de vista muy mal aprovechados. Es decir, creo que se perdió una oportunidad muy grande de trabajar la moda. Se empezó a trabajar en distintas zonas de España de una manera muy separada y se perdió también la oportunidad de hacer una fusión mayor entre la industria y el diseño. Seguimos arrastrando esa lacra porque en España insdustria y diseño no se han dado la mano.

Portada de Fashion Revolution, de LID editorial D.R

¿Qué es para ti el lujo?

Yo soy muy apasionada de eso que ahora está tan de moda pero que ha estado siempre ahí y que se llama lujo silencioso.

Para mí el lujo es la calidad, el confort, no es la ausencia de logos pero sí es la no exhibición. Esa sensación de ir con ropa que te abraza, con accesorios bellos... Y luego una cosa muy importante que tiene que ver también con el lujo silencioso y con el nuevo lujo es la sostenibilidad. Para mí el lujo es un producto que sé que está bien hecho con unos claros parámetros de sostenibilidad.

Hablas también en el libro del nacimiento de las 'ego bloggers' muy ligadas a la moda, con marca propia muchas de ellas. ¿Crees que la burbuja se ha ido deshinchando y ahora quedan las que lo ha sabido hacer? ¿Queda filtro por hacer aún en ese terreno?

Yo creo que se ha filtrado pero siempre se filtrará más. Aunque más que filtrar lo que pasa es que se ha profesionalizado. Obviamente no se pueden poner puertas al campo, lo que hacen ellas y ellos es una manera diferente de comunicar que sirve al consumidor y que sirve a las marcas. Antes eran prescriptores pero sin una base o sin tanta base. En cambio, ahora no. Ahora hay muchos prescriptores que son instagramers o influencers con un contenido y con una base. El papel que tenían antes las revistas con las que tú ibas a la tienda a comprarte un bolso o a cortarte el pelo lo han tomado muchas influencers. Ahora mismo se conocen como creadores de contenido porque la mayoría lo son. Siempre digo que es una pena que las publicaciones no fueran capaces de haber creado sus propias influencias, de ser ellos sus propios creadores de contenido, porque de alguna manera lo que han perdido esa capacidad prescriptora y también han perdido un trozo de la tarta presupuestaria, una fuente de ingresos.

Hace unos meses Francina Armengol, en una de las sesiones de investidura fallidas de Núñez Feijóo, llevaba un vestido lencero con mucho escote, sin mangas... Una colaboradora nuestra publicó un tweet diciendo que le parecía que no iba adecuada, que "la ropa habla" y que tienes que ir vestida de una forma coherente con el lugar en el que trabajas o en el que va a estar. En 'X' la acusaron de clasista, le dijeron que si la ropa habla iba a ser siempre en favor de los ricos, que lanzaba un mensaje 'snob'... Justo en tu libro rescatas la frase de Amancio Ortega que dice que uno de los motivos por los que creó Zara es para que todo el mundo pudiera vestir bien independientemente del dinero que tuviese. ¿Tú crees que la ropa habla y que no se trata de clases o de dinero, sino de ir adecuada?

Sí. Justamente hoy hay muchas marcas, Zara también, que se crearon con esa filosofía de permitir vestir bonito sin gastar grandes cantidades. Hay que recuperar el gusto por lo bello. Hay que recuperar el buen gusto. A la frase "sobre gustos no hay nada escrito" alguien contestó: "Sí, señora pero usted no lo ha leído". Resumiendo, vestir según el lugar es lo lógico, no es el mismo vestir para ver a tu hija o tu hijo en el partido de fútbol que para ir al teatro o a una entrevista de trabajo.

Has hablado de sostenibilidad. Antes se pensaba que lujo y sostenibilidad eran incompatibles pero ahora ya lo entendemos de otra manera. Está el tema tangible de las emisiones de carbono, el transporte por carretera, el tema de la industria pura y dura y de los diferentes pasos que hay que dar desde que se fabrica la prenda hasta que llega al cliente final. ¿Tú crees que las emisiones 0 son una utopía? ¿que se pueden reducir pero no llegar hasta esta meta tan ideal?

Decía Steve Jobs que solo los locos son los que son capaces de cambiar el mundo. Realmente yo no sé si será posible pero hay que ir a por ello. Lo importante en la vida es marcarse objetivos e intentar cumplirlos. Las emisiones cero son un objetivo de todos y por lo tanto hay que creer que es posible para intentar alcanzarlo. Como dice Juan Pares, de Textil Santanderina: "Claro que hay un planeta B, el que tú y yo estamos dispuestos a construir".

Hay una parte que a mí me parece muy interesante de la sostenibilidad, que es verla de una manera holística, no solamente medioambiental, sino con los parámetros ESG (Enviromental, Social, Governance) y ahí es muy importante el parámetro social. Por supuesto el parámetro económico es muy importante porque si las empresas no son sostenibles económicamente, apaga y vámonos. Pero para mí son muy importantes todos los movimientos que está habiendo ahora con el objetivo de saber quién hace tu ropa. La cadena de valor del textil es tan amplia que es muy difícil alcanzarla toda, y parte desde la agricultura y de la ganadería. En cada punto de la cadena de valor es muy importante que los actores sean capaces de ver primero cuáles son los procesos que están haciendo y cuáles son los que tendrían que desarrollar para que sean sostenibles. Hay que hacer entender al público comprador que realmente cuando están comprando una camiseta por 3 euros algo está fallando en la cadena de valor desde un punto de vista social.

Ayudaría a este escenario de emisiones cero que mandemos a nuestro avatar de compras en lugar de ir nosotros. Pero esto implicaría que la tienda física quedaría en pie de una forma testimonial y así acabamos con profesiones como la de dependiente o dependienta. ¿Crees que esto puede ser un peligro más o menos real?

No, no lo creo, yo creo que no va a llegar. Doy muchas clases a gente muy joven y quieren lo físico, quieren la tienda, quieren tocar, independientemente de que luego compren online o independientemente de que luego usen las webs de las marcas como catálogo. Yo creo que estamos en la era o llegando a la era de la omnicanalidad y pienso que el metaverso se va a introducir dentro de esa omnicanalidad. De manera que tú no vas a mandar a tu avatar a comprar pero obviamente si tienes un avatar vas a querer que vista como te gusta. El metaverso se va a convertir en un canal más de compra pero no en el único. No creo que vayan a desaparecer las tiendas físicas. Lo que ocurre es que cambia el formato y las tiendas físicas cada vez funcionan más con experiencias. Ya no es la tienda solo, es la tienda con café o la tienda que hace presentaciones o la tienda que hace un concierto... La forma de atraer al público es a través de experiencias y de la digitalización. No creo que se acaben los dependientes o dependientas, pero puede que sí los cajeros y cajeras. Aunque surgirán profesiones nuevas.

Es muy interesante algo que aquí no ha llegado del todo aún pero en China por ejemplo sí que es la venta en 'streaming'. Imagínate que yo soy una vendedora de Zara y te enseño como me quedan las cosas, con cita previa, y te aconsejo... Esto de alguna forma enriquece la insdustria moda.

Una de las cosas de las que hablas den el libro como parte fundamental para el buen futuro de la industria de la moda son las alianzas ¿a qué tipo de alianzas te refieres?

Hay alianzas que se escriben con m de marketing. Yo soy más partidaria de las alianzas estratégicas de crecimiento de negocio a lo grande. A mí me encantan las alianzas que ha hecho el Grupo BASF, que es industria química, con Adidas para sus zapatillas de un solo polímero que se pueden reciclar porque es del mismo polímero la suela que los cordones de la zapatilla; o las alianzas que ha hecho BASF con Inditex para crear un detergente que vierte un 80% menos de microplásticos. Para mí esas son las grandes alianzas. Las alianzas de H&M con diseñadores son alianzas de marketing que están fenomenal y que a mí me encantaría también que las hiciera el grupo Inditex, por ejemplo, con diseñadores españoles. Y eso que hecho una de Bershka con Pepa Salazar, pero es poco.

En el caso de H&M son alianzas de marketing puro y duro, para vender, en cambio, si Inditex lo hiciera con los diseñadores españoles sería una manera fantástica de internacionalizar los nombres de la moda española. Hoy por hoy sería la gran manera de hacer conocidos nuestros nombres de diseñadores y diseñadoras.