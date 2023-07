Este es el mono 'boho' de las segundas rebajas de Cortefiel por 30 euros que no dejaríamos escapar

Aunque para algunas la temporada de rebajas de verano acaba de comenzar, para las seguidoras de Cortefiel hace un mes que dieron el pistoletazo de salida. De hecho, ya cuenta con las prendas imprescindibles que ninguna editora de moda dejaría pasar para asegurar que ya han conseguido las ganas con las que lucir estilazo de la oficina a la playa. Pero, nada más lejos de la realidad: la marcha acaba de sorprendernos con una segunda vuelta que deja descuentos del 70% y en la que podemos encontrar prendas tan ideales como este mono boho estampado, de tejido sostenible y en naranjas por solo 30 euros; ¡y es que tiene aplicada una rebaja de 63%!

El estampado es sofisticado y le aporta profundidad y una paleta de colores más completa. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Mono estampado Descripción: Mono estampado en tejido sostenible de color naranja y con dibujos marrones. Escote recto con hombros descubiertos y detalle de volante, manga hasta el codo con final en goma; tiene cintura elástica y pernera ancha con corte al tobillo. Marca: Slowlove Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

Aún tenemos mejores noticias sobre el precio de este espectacular mono fabricado con tejido sostenible; y es que aún puedes conseguirlo con más descuento que el aplicado en la web (un 63%). Ahora, con motivo de las segundas rebajas, Cortefiel aplica un 10% extra a algunas prendas y esta está entre ellas; lo que significa que si al final apuestas por ella te saldrá por 27 euros en vez de 29. Un precio muy asequible para un diseño de Slowlove al que, además, podremos sacarle partido en verano pero también los primeros meses del otoño.

Para empezar, por su apuesta por los colores tierra: el naranja es el protagonista de este mono, eso sí, combinado con un estampado más oscuro que le rebaja intensidad pero sin restarle la esencia vitamina que tanto buscamos en las prendas estivales. Las formas que salpican la tela son difíciles de definir, una apuesta geométrica pero con acabados florales que nos recuerdan a otras prendas icónicas de la marca, como la falda boho que ya auguramos que no tardaría en agotarse, y así es, ¡ya no está disponible en ninguna talla!

También el corte ayuda a que este mono sirva para varias temporadas (¡primavera, no te olvidamos!): combina el pantalón largo, pero fluido y suelto para no pegarse a la pierna, con una manga tres cuartos pero acabada en escote bardot, para dejar al aire los hombros y equilibrar lo que dejamos (o no) a la vista. Así, es adecuado para un día o noche frescos de verano y para los días soleados de entretiempo en los que necesitamos una prenda versátil que se adapte a los cambios de temperatura. ¡Y sin renunciar al estilazo! Algo que, sin duda, no pasa si apuestas por este mono.

