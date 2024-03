Aitana Bonmatí: "Las niñas que juegan al fútbol saben que la cosa va en serio, cuando yo empecé no veía futuro, pero lo hay"

Empezó por afición, por amor a la camiseta del 'barça' y por admiración a Xavi Hernández. Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española de fútbol, con 6 años jugaba en el colegio, luego pasó al F.C. Cubelles, donde jugaba con chicos; y a los 13 (en 2012) la ficharon en el equipo de sus amores, su actual club. Aitana no veía futuro (el fútbol femenino no era profesional por aquel entonces) pero la pasión y su talento le hicieron seguir y llegó al "equipo B del F.C. Barcelona".

El 15 de junio de 2021 el fútbol femenino se hizo profesional en España y ahí fue cuando Aitana comprendió que ese sería su camino. Un camino no siempre fácil, pero por el que ella transita con ganas, paso firme e ilusión. Como ella dice, "hacer bien mi trabajo me abre otras puertas", confiesa la que ha sido embajadora de la firma de moda Springfield.

Actualmente, el fútbol femenino tiene futuro, y un gran futuro... La Selección española femenina, de la que forma parte Aitana, es, nada más y nada menos, que la actual campeona del mundo y, recientemente, se ha hecho con el título de la Liga de Naciones. Ahora van camino de los Juegos Olímpicos de París 2024 y pronto conocerán a sus rivales en la fase de acceso a la Eurocopa de 2025 que se celebrará en Suiza en junio. En el Día de la Mujer y, para celebrar todos sus triunfos, recuperamos esta entrevista con la futbolista por su papel como embajadora de Springfield.

Juegas al fútbol casi desde que tienes uso de razón...

Sí, no me viene por parte de mi familia ni nada por el estilo, de hecho empecé jugando a Basket, pero cuando tenía 6 o 7 años cambié de afición y desde ahí hasta ahora. Creo que es algo que me venía dentro ya.

¿Tenías algún referente? ¿Te gustaba algún jugador? Ahora el fútbol femenino está mucho más en los medios, pero cuando empezaste prácticamente no había información… No sé si tenías algún referente femenino, alguna amiga o alguien en quien fijarte.

Cuando yo empecé a jugar al fútbol en el patio del colegio no tenía ningún referente. Luego me apunté al equipo del pueblo y empecé a ver los partidos del 'barça' (soy culé de toda la vida). Mi referente siempre ha sido Xavi Hernández, también Andrés Iniesta, pero sobre todo Xavi. En esa época no había referentes femeninos, por desgracia. Por lo tanto, yo solo tenía referentes masculinos.

¿A nivel internacional o en España hay alguna jugadora que te guste especialmente?

Ahora mismo como yo me dedico plenamente a esto y soy profesional te diría que no. Es cierto que hay muy buenas jugadoras, pero no te sabría decir una a la que admiro exactamente.

Practicas otros deportes cuando no juegas al fútbol…

Por contrato en teoría no podemos hacer nada de deporte al margen del futbol, por si nos lesionamos. Otra cosa es que en periodos de vacaciones como en verano o algunos días en invierno coja la bici y me vaya a hacer un poco de bici de montaña. También me gusta el pádel, las palas en la playa, el vóley... Pero no podemos aunque en periodos de vacaciones nos dejan un poco más de libertad, pero siempre dentro de estos parámetros.

¿Pensabas en algún momento que ser futbolista te iba a convertir en alguien famoso y mediático que va a programas de la tele, concede entrevistas…?

No, la verdad que no. He sido una persona muy ambiciosa, pero es cierto que cuando yo jugaba en la cantera del 'barça' y era más joven no veía futuro porque entonces el primer equipo no era profesional. Fue más tarde cuando jugaba en el 'barça' B, cuando ya se profesionalizó la selección. Y es entonces cuando vi un futuro y vi que era el comienzo de algo importante. Yo he vivido el cambio de no ser nada a la profesionalización. Las niñas que empiezan ahora ven que sí hay futuro.

¿Habías imaginado que ser futbolista te iba a acercar a una marca de moda como embajadora?

Esto no, la verdad. Pienso que soy una privilegiada, según han ido pasando los años y hemos ido teniendo éxitos a nivel de club y a nivel individuales de alguna manera nos hemos ido acercando a las marcas, se han fijado en nosotras. El fútbol es mi trabajo, pero sé que si lo hago bien me va a permitir llegar a otros campos como marcas de moda. Estoy muy orgullosa de ello.

¿Qué importancia le das a la moda? ¿No sé si te preocupas mucho de lo que vas a llevar puesto cuando vas a algún evento?

En el día a día es complicado vestirse porque siempre vamos de deporte, pero me gusta sentirme persona también y vestirme con normalidad. No te sabría decir cuál es mi estilo. Yo creo que soy muy natural, poco extravagante y encajo bastante en lo que es la ropa de Springfield. Fue una gran opción cuando me llamaron porque creo que es una marca bastante natural en la que me permite vestir como yo soy.

¿Te cuidas? A nivel de piel, pelo…

No mucho. Últimamente, he investigado bastante tiempo por Instagram temas de cremas y todo esto. No soy una dejada pero tampoco experta, un punto intermedio. Al final a todo el mundo le gusta cuidarse y sentirse bien… Es algo que haces por y para ti misma ¿no?

¿Vestías de Springfield o te has relacionado más con ella últimamente?

Últimamente más que nunca. Siempre que he comprado ropa ha sido multimarca, así que tengo cosas de Springfield del pasado.

En redes sociales tienes una buena comunidad... No sé cómo llevas esta parte, si les das mucho uso, estás muy pendiente de los comentarios. Sois referente para niñas que se quieren dedicar a esto y que os sigue en redes... ¿Qué importancia les das? ¿Las llevas tú te ayuda alguien?

Principalmente las llevo yo. He tenido un poco de asesoramiento para ir en el buen camino. Ahora ya, después de algunos años, sé perfectamente cómo las tengo que usar. Para mí son como una herramienta más del trabajo. Como bien dices creo que tengo una responsabilidad más allá de jugar bien al fútbol y esa responsabilidad la tengo a nivel social. Me gusta llegar a la gente, me gusta llegar a las casas, me gusta ser cercana… Soy muy reivindicativa, siempre buscando las mejoras, la igualdad social, de género… Por lo tanto, para mí la las redes son un canal de comunicación que me permite conectar con todo mi público de manera más natural, o al menos así las uso yo. En cuanto a los comentarios y los 'haters'… una vez llegas a este mundo te das cuenta de que eso existe. Esto lo vas aprendiendo a gestionar y yo siempre pienso: "Nadie sabe más que yo lo que hago en mi vida, por lo tanto, lo que me diga una persona que no tiene ni idea, que no sabe nada de mí no me afecta". Estoy tranquila, porque es gente que no me conoce, pero hay que saber convivir con la crítica y con la gente que no piensa como tú.

A lo largo de tu vida has tenido que dejar de hacer cosas que hacían otras chicas de tu edad, salir menos (o nada) por entrenar… Entiendo que has tenido una vida diferente a la de una adolescente. ¿Cómo llevas este tema?

Yo me considero una privilegiada, pero también he tenido que dejar muchas cosas en el camino. La carrera universitaria no la he podido hacer, por ejemplo… Empecé INEF, pero era muy complicado compaginarlo todo y lo dejé. El ámbito académico propicia que la gente se relacione mucho, haces amigos de la adolescencia y eso yo no lo he podido vivir. Pero creo que luego voy a tener muchísimo tiempo para hacer lo que quiera.

En igualdad de género ¿qué pasos crees tú que se necesitan dar para que el fútbol femenino logre el reconocimiento que se merece?

Yo siempre digo que hemos avanzado mucho y que nunca hubiera pensado en poderme dedicar al fútbol como lo estoy haciendo a día de hoy, así que vuelvo a decir que soy privilegiada, pero es cierto que aún queda camino. Las instituciones tienen un papel importante para seguir fomentando la igualdad. Creo que nosotras, como referentes, también tenemos un papel importante. Niñas y niños nos admiran y esos niños cuando crezcan vivirán con naturalidad tener referentes del sexo opuesto al suyo. Hay que avanzar en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el fútbol. Las mujeres estamos en un segundo plano y tenemos que seguir luchando para que esto cambie.

Me hace bastante feliz ver a niños (chicos) que nos siguen y que somos sus ídolos, estos niños con 5, 6, 7 años, cuando sean mayores ya tendrán completamente integrado que han tenido una referente femenina en su infancia y, por lo tanto, cuando sean mayores será muy complicado que sean machistas, todo puede ser no, pero será más difícil.

Volvemos al mundo moda. Si tuvieras que elegir sólo cuatro prendas para llevarte en una maleta de viaje (siempre que no tengas que jugar al fútbol ni entrenar) ¿cuáles serían?

¿Pero un viaje a Finlandia o a las Maldivas?

A la Costa Brava, en verano

Un bikini, un vestido, una camiseta y unos pantalones shorts.

