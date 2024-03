Xavi, sobre su futuro en el Barça: "A día de hoy, no ha cambiado nada"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido liguero del conjunto catalán ante el Athletic Club en San Mamés. El técnico ha repasado la actualidad de su equipo y, además, se ha reafirmado sobre la idea de abandonar el club blaugrana a final de temporada.

"A día de hoy no ha cambiado nada. No hay tema. Paso a paso. Lo importante es el partido ante el Athletic", apuntó Xavi Hernández, que desmiente todos los rumores que han surgido durante la última semana acerca de una posible marcha atrás en su decisión de abandonar el club de su vida a final de la presente temporada.

El entrenador nacido en Terrassa también habló sobre el buen juego que está desplegando el Athletic y alabó la figura de Ernesto Valverde, entrenador de 'los leones': "Juegan muy bien a fútbol y eso es mérito de Valverde que es un gran entrenador. Ya lo demostró aquí en el Barça. Es el rival más físico en todos los sentidos. En San Mamés doblan la intensidad".

Xavi Hernández, además, recordó que está a punto de cumplir el ciclo de cartulinas amarillas (tiene 4). "Intento no recibir la quinta. Soy pasional, no me diréis que esto no es complicado. Vivo el fútbol y, a veces, me equivoco porque soy humano", declaró.

Por último, el técnico catalán aseguró que su equipo "ha dado un paso al frente" desde su decisión de abandonar el club y reconoció la mejoría de Lewandowski y Joao Félix sobre el verde: "Nos hemos unido después de nuestra decisión de irnos. Está jugando mejor, está más intenso y por eso ha sido el mejor del mes de febrero (Lewandowski). Joao está haciendo goles y asistencias. Estoy muy contento".