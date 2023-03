Llevo dando clases desde hace más de 15 años, algo que me encanta y que me mantiene 'al día'. No hay nada como enseñar para tener ganas constantes de seguir aprendiendo. Cuando comencé tenía casi la misma edad que mis alumnos, ayer en el aula me di cuenta que podría ser madre de algunos de ellos. Literalmente tengo la edad que tenía mi madre cuando yo tenía la misma edad que los alumnos. Parece un trabalenguas pero lo que realmente es, es un auténtico shock. Volviendo a casa me dio por pensar en cuánto han cambiado las cosas en mi materia. La moda no sólo es algo que evoluciona cada seis meses sino que marca muy ferozmente el paso del tiempo. Los jóvenes de los años 20 del siglo XX acababan de sobrevivir a una Guerra Mundial, los de ahora planean guerras imaginarias en sus videoconsolas. Cien años que son cien vidas por cómo ha cambiado todo. De los uniformes militares al chándal como uniforme. Esto es curioso, porque me hace pensar mucho en cómo explico las cosas, como ellos pueden interpretar las tendencias. Miro con atención sus caras de sorpresa cuando se enteran de que el bikini estuvo prohibido en muchas playas hasta hace menos de medio siglo y que las mujeres llevamos pantalones prácticamente desde 'antes de ayer'.

Estos cambios estéticos son cambios sociales que nos sorprenden mientras convivimos con ellos. ¿La última locura? Ir prácticamente en bragas por la calle. Rosalía lleva al extremo esta tendencia que han puesto de moda las 'influencers' al recoger un premio que también ha marcado un cambio en el mundo de la música. La primera mujer que recibe un reconocimiento como productora del año por la prestigiosa revista Billboard. Para la ocasión un vestido transparente cubría un pequeño culotte y un amplio jersey de punto terminaba justo a medio pecho en lo que ahora se conoce como 'escote underboob'. Supongo que todo muy bien pegadito, que lo de enseñar pezones en la televisiones americanas sigue siendo pecado capital por mucho que pasen los años. Está claro que esto era un look para la alfombra roja, pero últimamente no hago más que ver en Instagram niñas de piernas eternas que parece que se han dejado los pantalones en casa. Me parece un poco locura, pero está claro que yo empiezo a pertenecer a la franja de edad de los que se sorprendían por el traje de baño de dos piezas en los años 50.

Rosalía en los premios Women in Music de Billboard

¿Sabéis cuando comprendí que definitivamente ya no soy 'joven'? Cuando me di cuenta de que las prendas que se venden en las tiendas ya habían estado antes en mi armario. No en el de mis mayores, en el mío. Tengo una foto a la que recurro siempre para explicar esto (y que jamás verá la luz públicamente). Tengo veinte años recién cumplidos y llevo un pantalón cargo de camuflaje, tacones blancos y un 'crop top'. Lo más. Pasaron los años y cuando veía esa imagen me horrorizaba… ¿En que estaba pensando? A día de hoy podría estar en cualquier comercio online para adolescentes. Moderna que era una. He dado la vuelta a las tendencias. ¿Se puede decir ya que lo he visto todo? Pues claramente no, después de comprobar que lo de enseñar media teta empieza a ser tendencia.

Otra de las cosas que más me gusta de los últimos años es cómo se ha ampliado el rango de edad donde todo está permitido. Mi 'instagramer' preferida se llama Sara (@sara_is_in_the kitchen). Tiene 90 años, parkinson, el pelo azul (siempre perfectamente peinado) y un sentido estético que es una maravilla.

Iris Apfel, otra de mis gurús de estilo, pasa de los 100 años y copiaría todos sus' lookazos'. Bueno, el hecho de que yo tenga más de 40 y lleve el pelo rosa creo que ya es síntoma de que lo que antes era para adolescentes y 'outsiders 'ya está totalmente normalizado. ¡Y me encanta!

