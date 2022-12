El vestido de lentejuelas de Cristina Pedroche que no es el de las Campanadas pero todas llevaríamos esta Nochevieja

A poco más de una semana de las Campanadas 2022-2023, Cristina Pedroche ya está 'calentando motores'. Los looks festivos se están convirtiendo en los protagonistas de la presentadora durante las últimas semanas del año y aunque, de momento, no se sabe nada de cómo será el mítico vestido con el que sorprenderá en Nochevieja (pronto lo descubriremos), la madrileña no quiere dejar de regalarnos ideas de 'ouftits' para brillar el próximo 31 de diciembre.

La gran tendencia de estas fiestas son las lentejuelas, eso es innegable. Las vemos en faldas, tops, pantalones y, por supuesto, en vestidos. Pedroche, ya ha elegido su diseño favorito, tal y como ha mostrado en su perfil de Instagram, que aunque no vaya a ser el que la vista en el momento de las Campanadas, se trata de una pieza que todas llevaríamos esta Nochevieja porque es bonito, favorecedor y pertenece a una firma 'made in Spain'. ¿Podemos pedir algo más?

La presentadora de La Sexta ha compartido unas imágenes en redes sociales donde aparece posando en un parking (demostrando así esa naturalidad tanto la caracteriza) y con un look de fiesta ideal protagonizado por un vestido mini de manga larga y espalda al descubierto de lentejuelas en color azul marino y dorado, ¡una pasada!

Por la parte delantera, el vestido cuenta con cuello redondo, hombreras marcadas y es ceñido al cuerpo; mientras que la espalda es caída dejándola totalmente visible.

Cristina Pedroche lo ha llevado con unas sandalias de plataforma doradas, que funcionan a la perfección con el diseño, así como con una coleta alta de efecto 'lifitng'. El vestido, a pesar de no ser de Zara o Mango, pertenece a una pequeña firma española que la presentadora lleva con frecuencia, demostrando así su apoyo a las marcas locales. En concreto, se trata de una pieza que encontramos disponible en Capriche, una tienda de Alicante que cuenta con diseños para todo tipo de mujeres.

El vestido con el que Pedroche ya está causando furor en redes lo encontramos disponible en la web de la tienda por 144,9€, aunque está empezando a agotarse en algunas tallas.

Vestido Emperatriz Camaleónica, de Capriche Cortesía

