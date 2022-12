5 looks para Nochebuena con ropa que tengas en el armario

Todas queremos sentirnos bien en noches tan especiales como la de Nochebuena. Ya sea porque buscamos algo cómodo o porque queremos un look que saque lo mejor de nosotras mismas. Si te encuentras en este segundo caso, ya estarás dándole vueltas a qué vas a ponerte en la noche del 24 de diciembre. Te hacemos un 'spoiler': no hace falta ir de compras para encontrar el look perfecto.

Nuestro armario esconde prendas increíbles cuyo potencial, a veces, pasamos por alto. Un buen básico, como puede ser un vestido negro o una americana, también puede ser nuestro aliado en las fechas de los villancicos y los turrones. Aquí te dejamos 5 ideas que quizá te inspiren para encontrar un look impecable de última hora.

Decora tu 'little black dress' con accesorios navideños

Look Nochebuena Valentina Valdinoci / Imaxtree

Nos atreveríamos a decir que todas tenemos un vestido negro básico en el armario. Es una de esas prendas que te solucionan cualquier evento, que valen para el día y para la noche y que puedes decorar para un look arreglado o casual. Para darle un toque especial a tu 'Little Black Dress', busca accesorios que le den espíritu navideño como, por ejemplo, unas medias de color rojo o con estampado. Para el look de Nochebuena, combínalo con unos salones clásicos o unas botas de tacón y añade una chaqueta de pelo sintético para ir más abrigada.

Americana-vestido

Look de Chiara Ferragni Instagram / @chiaraferragni

La reina de las 'influencers' italianas, Chiara Ferragni, nos ha dado un truco de estilo navideño que nos viene genial para los días que vienen. Hablamos de usar la americana como vestido, ya sea con una prenda comprada específicamente para esto o con una 'blazer' larga que ya tengamos en casa. Para elevar el look, puedes combinarlo con unas sandalias de tacón plateadas. Si eres de las que odias llevar tacón y prefieres optar por un zapato plano, haz como la italiana y combina el look con unos mocasines.

Jersey y falda midi satinada

Falda satinada y jersey Instagram / @gittabanko

Si buscas un look de Nochebuena cómodo, pero sofisticado, esta combinación te va a salvar del apuro. Combina esa falda midi que cuelga de la percha de tu armario (si es una satinada, mejor) con un jersey a juego. Si sientes que te quedas corta y buscas elevar el look, añade unas sandalias de tacón o unos 'stilettos'. Para un estilismo de sobresaliente, te recomendamos que sigas una de las tendencias de esta temporada otoño-invierno: el 'total look'. Elige el color que más te guste y combínalo con prendas de la misma tonalidad.

Camisa blanca y minifalda

Victoria Beckham con falda corta y camisa blanca GTRES

Una camisa blanca puede ser tu mejor aliada para los eventos que vienen en las próximas semanas. Las minifaldas son prendas que combinan perfectamente con una camisa, como podemos ver en este look impecable de la diseñadora Victoria Beckham. Estas dos piezas básicas no dicen mucho por separado, pero juntas forman un estilismo navideño de sobresaliente. Para completar el look y no exponernos del todo al frío de las Navidades, siempre podemos ponernos unas medias negras o de cristal o unas botas por encima de la rodilla.

Un top brillante con pantalones básicos

Look de Navidad con un top con brillos Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Todas tenemos por nuestros cajones un top o una blusa que se salen de lo común, con un diseño festivo que incluya encajes, brillantes, flecos... La Navidad es el momento para sacarlo a la luz y conseguir tu look perfecto combinado con unos pantalones negros de pinzas o incluso uno de cuero. Este 'outfit' nos sirve tanto para una cena de empresa como para una noche de celebración en familia. Para darle un extra, puedes combinarla con accesorios festivos como sandalias metalizadas, un bolsito de mano brillante o un maquillaje llamativo.

