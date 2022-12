A estas alturas de diciembre, activar el mood Navidad es casi una obligación. Y es que, a no ser que nos identifiquemos más con el humor navideño de El Grinch, llega una de las épocas más especiales del año. Nuestra atención ahora, más que en la decoración o en los regalos, recae en dar con los outfits festivos para este año, desde el conjunto que luciremos en la cena de empresa hasta el look con el que entraremos en el nuevo año.. Junto a ellos, toca desempolvar los zapatos de tacón o ese calzado plano que reservamos para momentos especiales.

Pero también es momento de revisar si nuestro neceser está preparado para la fiesta con tratamientos que dejen nuestra piel impecable y cosméticos que nos permitan brillar en cada jornada festiva. Así que... ¡ha llegado el momento del glitter! Aunque creas que lo del brillo y los colorines no es para ti, no hay nada como la Navidad para darle una oportunidad a la purpurina. No tenemos por qué recurrir a los maquillajes más excéntricos para llenar de glow nuestros make up navideños, pero nuestra recomendación es que, al menos, apuestes por alguno que te permita lucir un efecto shimmer, o, para entendernos, que te haga brillar.

Cómo incluir el 'glitter' en nuestro maquillaje

Una de las formas más sencillas de optar por el glitter es a través de las sombras de ojos ya que, además de poder escoger el tono que más nos favorece, no resulta nada extravagante. Así, si es tu primera vez en esto del maquillaje con brillo (o si ya has comprobado sus bondades), tener a mano una paleta de sombras glow como esta de Nyx es lo más aconsejable. Las posibilidades son infinitas y es muy fácil modular su intensidad.

Esta paleta incluye 10 tonalidades con mucho 'glitter'. Lookfantastic

Otra forma sencilla de darle un toque de purpurina a nuestro maquillaje es apostar por un pintalabios con acabado brillante, como el Glitterholic, de Catrice. Su alta pigmentación permite un acabado voluminoso y resistente, en el que hay pequeños puntos brillantes que añaden ese efecto glow a los labios.

Este pintalabios está disponible en varios tonos. Primor

Si nos atrevemos con un poco más de brillo y queremos apostar por un maquillaje más sorprendente, el delineador puede ser nuestro aliado. Sobre todo, si incluimos uno en nuestro neceser con un acabado brillante como el de Cintigar x Krash Kosmetics. Su textura líquida y su glitter dorado lo hacen perfecto para las fiestas.

El tono más bonica que un sol nos ha enamorado. Primor

Brillo también en el cuerpo

Si queremos completar el look, también hay una forma muy natural de que nuestro cuerpo brille: apostar por el aceite corporal Glow Edition Body Oil, de Freshly Cosmetics, un iluminador natural con destellos dorados perfectos para la piel en estas fiestas. Su aplicación es sencilla y no mancha. Basta con agitar el envase para homogeneizar los ingredientes y las micas naturales (las encargadas de hacerte brillar) para un acabado uniforme. Es recomendable extenderlo sobre la piel húmeda haciendo un masaje circular y esperar un par de minutos antes de vestirse.

Los destellos dorados, también tu cuerpo. Freshly Cosmetics

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lookfantastic y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.