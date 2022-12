El bolso de Mango que Laura Escanes tiene guardado en favoritos y querrás como regalo para esta Navidad

Estamos a menos de una semana del día más mágico del año: la Navidad. Durante el último mes hemos estado haciendo la lista para Papá Noel concienzudamente y buscando lo que queremos que nos deje debajo del árbol. Sin embargo, cada vez que nos sumergimos en el catálogo de nuestras tiendas favoritas, vemos más cosas que queremos.

Las redes sociales también contribuyen a aumentar nuestro espíritu más consumista gracias a las 'influencers' que nos enseñan sus compras favoritas o cuelgan la foto del lookazo del siglo. No obstante, estos 'post' suelen ser publicidad pagada de la propia marca y parecer ser que cuando intentan vendernos algo y nos damos cuenta, a veces se nos quitan las ganas de comprarlo.

Otra cosa son los 'leaks', esa información que sale a la luz sin que la famosa de turno quiera o se dé cuenta, como pasó con el supuesto embarazo de María Pombo en La Resistencia. Esta vez ha pasado con Laura Escanes que, al querer mostrar en su galería de fotos una de las imágenes de El Desafío, el nuevo programa en el que la catalana participa, vimos algo que directamente hemos añadido a la lista de deseos.

El bolso 'animal print' de piel que Laura Escanes tiene en favoritos

En los favoritos de Laura, hay una foto que no ha escapado de nuestro radar: un bolso de estampado de vaquita y diseño 'baguette' que, además de estar hecho de piel, es 'low cost' y combina con todo.

Captura de pantalla de los destacados de Laura Escanes @lauraescanes/INSTAGRAM

Se trata de uno de los últimos bolsos que ha sacado Mango en su colección y del cual no hemos podido evitar enamorarnos. Su diseño atemporal redondeado contrasta con el estampado de vaca marrón y blanca que está en plena tendencia. Por otro lado, al estar confeccionando en piel podremos tenerlo en perfecto estado durante años y años.

Aunque es un fondo de armario, no podemos considerarlo un básico, ya que este bolso puede elevar cualquier look con el que lo llevemos, siendo una de las estrellas del conjunto. Asimismo, al solo estar compuesto por colores neutros (blanco, marrón y negro), no va a desentonar con nada.

Bolso de piel 'animal print' de Mango Cortesía

Como hemos avanzado antes, este bolso lo podemos encontrar en Mango y, pese a ser de piel, tiene un precio bastante 'low cost', ya que tanto en web como tienda física la firma lo tiene por 49,99 euros (ref: 47001261-VAQUI-LM). Todo un regalo que vamos a querer estas Navidades.

