Cómo crear looks de Navidad impecables con una camisa blanca, la prenda que todas tenemos en el armario

¡Comienza la temporada de cenas y fiestas navideñas! En esta época llena de reuniones y eventos, la moda toma un papel más relevante en nuestro día a día, y comenzamos a darle vueltas a cuál será el 'outfit' más adecuado para cada ocasión. Te vamos avisando de que, para acertar de lleno, no es necesario encontrar piezas extravagantes. Hoy te mostramos tres formas de combinar una de las prendas más básicas que existen: la camisa blanca.

Una camisa blanca puede ser tu mejor aliada para los eventos que vienen en las próximas semanas. Es la prenda básica por excelencia, así que no es atrevido asumir que todas tenemos una en el armario, tengas el estilo que tengas. Por eso, te traemos tres formas de combinar esta pieza para conseguir un look elegante con lo que ya tienes en tu armario. Y, si te falta algún elemento, te dejamos algunas ideas de marcas 'low cost' para completar tus estilismos navideños.

Con una falda larga

Allison Jenney y Uma Thurman con camisa blanca GTRES

La camisa blanca es una prenda que puede ser tan casual como elegante. Para adaptarlo a un evento como puede ser la comida de Navidad, una opción ideal es combinarla con una falda larga y estructurada, ya sea de un color intenso, negra y algo más básica o con un estampado original.

Las alfombras rojas nos han dado esta idea, gracias a actrices como Allison Janney, Uma Thurman o la pionera de este estilismo, Sharon Stone. Ellas han conseguido elevar una camisa blanca gracias a preciosas faldas que han elevado esta prenda básica al siguiente nivel, creando un estilismo muy elegante, perfecto para las mujeres de más de 50. Si dejas un poco abierta la camisa, creando un escote en pico, le darás el toque sexy perfecto a este look.

Si no tienes una de estas faldas en tu armario o te apetece un poco de variedad, te dejamos unas cuantas ideas de marcas 'low cost' que seguro te salvarán algún look estas Navidades.

Faldas largas para Navidad Zara / C&A / Mango / H&M

Falda midi negra de Zara, por 49,95 € (Ref. 9189/415)

Falda de raso violeta de C&A, por 29,99 € (Ref. 2191652)

Falda plisada de Mango, por 39,99 € (Ref. 47081280-MARI-A-LM)

Falda cola de sirena con estampado de H&M, por 29,99 € (Ref. 1153619001)

Con lentejuelas

Zendaya en los Oscars 2022 GTRES

Ya lo dejó claro Zendaya en la alfombra roja de los Oscars 2022 con uno de sus looks más icónicos. La mejor forma de combinar una camisa blanca para una noche especial es apostar por las lentejuelas. La actriz llevó una larga falda plateada, con cola incluida, combinada con una camisa blanca extra corta.

La Navidad es el momento perfecto para sacar a la luz nuestras prendas más brillantes. Si aún no te has unido a esta tendencia y no tienes una falda como esta, las marcas 'low cost' nos lo ponen muy fácil. Combinadas con unos salones sencillos o unas sandalias brillantes, cualquier falda con lentejuelas nos conseguirá el look ideal para una elegante noche de fiesta.

Faldas de lentejuelas ZARA / Bershka / Venca / Parfois

Falda color marrón de Zara, por 35,99 € (Ref. 0219/114)

Falda con abertura de Bershka, por 29,99 € (Ref. 6105/692/808)

Falda plateada fruncida de Venca, por 27,99 €

Falda azul de Parfois, por 39,99 € (Ref. 202852_BLU)

Con falda corta y medias tupidas

Victoria Beckham con falda corta y camisa blanca GTRES

No todo son faldas largas. También las minifaldas pueden combinar perfectamente con una camisa blanca, como podemos ver en este look impecable de la diseñadora Victoria Bekham. Para completar el look y no exponernos del todo al frío de las Navidades, siempre podemos ponernos unas medias negras o de cristal.

Con flecos, abalorios, efecto piel... Las posibilidades son infinitas. Las faldas cortas son cómodas, versátiles y combinan de sobresaliente con una camisa blanca de manga larga. Las marcas de moda asequible como Zara o Mango tienen algunas prendas de este tipo perfectas para estas fiestas.

Minifaldas de fiesta Mango / Zara / H&M / Zara

Minifalda con flecos de Mango, por 39,99 € (Ref. 37059104-PERLA-LM)

Falda de lentejuelas de Zara, por 25,99 € (Ref. 7963/103)

Falda de punto brillante de H&M, por 17,99 € (Ref. 1083755001)

Minifalda con vuelo efecto piel de Zara, por 25,95 € (Ref: 3046/324)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.