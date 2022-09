El look parisino de H&M de Paula Echevarría que nos va a inspirar para los días de frío y lluvia

Nadie duda de que Paula Echevarría es una verdadera apasionada de la moda. Los looks que comparte en sus redes y las colaboraciones que hace con marcas demuestran que son una verdadera experta en crear looks inspiradores. Es por ello que la modelo y actriz no podía perderse la ocasión de disfrutar de uno de los eventos más señalados para el universo 'fashion': la semana de la moda de París.

Y ha aprovechado la ocasión para lucir sus mejores conjuntos y compartirlos en su cuenta de Instagram. En uno de sus paseos por la Ciudad de la Luz, Paula Echevarría ha lucido un 'total look' de la nueva colección de H&M que es toda una inspiración para nuestros estilismos otoñales, ya sea para un paseo por París o para un día rutinario en nuestra ciudad.

La asturiana ha llevado un look con corte masculino que cumple todos los requisitos para convertirse en el estilismo rey de la temporada. La pieza principal ha sido el traje, en tonos marrones y 'beige' grisáceos con un diminuto estampado de pata de gallo.

El conjunto estaba formado por una americana de doble botonadura, con un corte relajado muy favorecedor (Ref. 1087787011) y unos pantalones acampanados ajustados en la parte superior (Ref. 1099204001). A juego, para completar este 'total look', una gorra con el mismo diseño, perfecta para proteger el rostro en un día lluvioso (Ref. 1107071004).

Traje con estampado de pata de gallo H&M

Para el calzado, Paula he escogido los zapatos estrella de la temporada: los mocasines. Ya en otras ocasiones ya la hemos visto con este tipo de zapato, una opción ideal para los días de lluvia y frío. Estos mocasines 'chunky', también de la nueva colección de H&M, tienen una plataforma que eleva la figura, lo que los hace perfectos para llevarlos junto con unos pantalones acampanados como los que ha elegido la presentadora.

Los mocasines de piel que lleva Echevarría con su suela 'track', son una opción de lo más cómoda a la hora de caminar. Como ya hemos adelantado, pertenecen a la firma H&M y están a la venta por 69,99 euros.

A juego con la piel negra de los mocasines, la modelo ha llevado un bolso al hombro con el tamaño perfecto para llevar todo lo necesario para un paseo por la ciudad.

