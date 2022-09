El abrigo rosa que Paula Echevarría ha diseñado en exclusiva para Primark y cuesta solo 40 euros

Paula Echevarría es inspiración y estilo para muchas mujeres de nuestro país. La actriz, especialmente en estos últimos años, ha conseguido ganarse el corazón de las amantes de la moda más exigentes, no solo por los looks que día a día muestra en redes sociales, sino por su gusto y talento a la hora de diseñar.

La asturiana lleva años sacando adelante su propia firma de moda, llamada Space Flamingo, y ahora parece que se ha aventurado en una nueva experiencia de diseño.

Si hay algo que caracterice el estilo de Paula Echevarría es que tiene un don para adquirir esas prendas que son tendencia, llevarlas con más estilo que nadie y sin gastar demasiado, ya que la ropa de firmas asequibles suele protagonizar su armario. Entre sus marcas favoritas encontramos desde las clásicas de Inditex como Bershka, Stradivarius o Zara; pasando por Mango (tienda de la que recientemente ha llevado los zapatos que más triunfan esta temporada); hasta la 'low cost' más famosas, Primark.

Justamente ha sido con esta última, Primark, con la que Paula Echevarría ha sorprendido para lanzar su propia colección, bajo el título Paula Echevarría X Primark. "Por fin puedo compartir con vosotras/os la fecha de lanzamiento de mi colección con Primark. El próximo jueves 6 de octubre de 2022 estará disponible en tiendas... Me muero de ganas de ver todos vuestros looks con la colección!", ha confesado en su último post de Instagram donde aparece llevando uno de sus looks favoritos del lanzamiento, tal y como ella misma declara.

En la fotografía vemos a una Paula guapísima llevando un look protagonizado por el rosa, formado por una sudadera 'cropped' de cuello redondo, así como un abrigo largo de este color. Estas prendas las combina con unos vaqueros de tiro alto de corte recto que parecen de lo más favorecedores. Sin duda, se trata de una propuesta de estilismo ideal para el día a día de otoño, con toque de color y alegría.

Abrigo rosa de Primark Primark

A pesar de que el lanzamiento de esta colección será el próximo 6 de octubre, hemos podido averiguar que este abrigo de color rosa que apunta a ser todo un éxito en ventas estará disponible por 40 euros. ¿Qué más encontraremos en esta colección? Estaremos atentas.

