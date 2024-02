Dua Lipa apuesta todo al rojo en los premios BAFTA y confirma la tendencia de este color en 2024

La temporada de premios cinematográficos continúa en estos primeros meses del años y la noche de ayer el protagonismo era para los premios BAFTA de Reino Unido. La alfombra roja británica se quedó pequeña cuando Dua Lipa apareció con un despampanante vestido de color rojo convirtiéndose en una de las mejores vestidas de la velada. La artista apostó todo a este tono con el que no es la primera vez que sorprende y que combina a la perfección con el reciente tinte en su melena (que, por cierto, ya hemos visto en otras celebrities de España).

Dua Lipa se encuentra en un momento de esplendor, ya que debuta como actriz en la película Argylle y lo hace después de que tuviera un cameo como sirena en Barbie, que partía con cinco nominaciones en estos premios BAFTA. Además, la artista viene de estrenar también su último single titulado Training Season, una canción con la que se ha elevado al mundo de ABBA y sobrevive en su videoclip a una horda de hombres a los que pide que le hablen desde el alma y que le hagan sentir vértigo. Quizás por ello la cantante apuesta últimamente por este color explosivo.

Dua Lipa, todo al rojo y de Valentino

Dua Lipa en los Bafta 2024 Mike Marsland

Las miradas no pudieron apartarse de Dua Lipa desde el momento en el que pisó la alfombra roja. Y, es que, la artista de Houdini apostó por un largo vestido de color rojo de la firma de Valentino y pura 'arquitectura' de Pierpaolo Piccioli. El look destaca sobre todo por complementarse con una larga capa que sobresale de un cuello halter sutilmente plisado.

De esta tendencia de todo al rojo pudimos ser testigos también en los recientes premios Goya. Y, es que, la esfera cinematográfica de nuestro país deslumbró en la red carpet de Valladolid con vestidos de este tono por el que apostaron nombres como: Blanca Romero, Valeria Castro, Natalia Sánchez, Inma Cuesta o Belén Rueda. Está claro que el color rojo es todo un must que nunca pasa de moda y la mejor elección para deslumbrar en cualquier alfombra. Es por ello que Dua Lipa se consagró en la noche de ayer como una de las mejores vestidas.

Su apuesta por un modelo simple y minimalista fue todo un acierto con el que ofreció una visión elegante sin necesidad de complementos. No obstante, este no fue el único look que le pudimos ver en los premios BAFTA. La artista apostó para la afterpaty por otro vestido más sensual de efecto desnudo y trasparencias en color negro lencero también de la misma firma. La pieza de corte largo tenía una terminación en plumas y en esta ocasión sí que optó por joyas exageradas de Tiffany & Co.

Dua Lipa apostó por otro vestido de Valentino en la afterparty de los BAFTA. Dave Benett

La melena 'cherry coke' que vuelve a marcar tendencia

Y si Dua Lipa apuesta todo al rojo es por su reciente cambio de look: una melena color cereza que destaca en todos sus últimas apariciones. En este 2024 parece que este tinte y baño de color en los cabellos va a ser toda una tendencia. Y, es que, Dua Lipa no es la única que se ha atrevido con otro tono en su pelo.

En España, ya pudimos ver a Aitana apostando por este color en su corta melena dando la bienvenida a su era alpha. Además, recientemente, la influencer pionera de nuestro país, Dulceida, sorprendía a sus seguidores también con este color cherry coke en su melena. ¿Pero qué historia hay detrás de este tinte? Nació sobre los 2000 y ahora está de regreso gracias al tono impactante que toma, ya que este se genera a partir de una mezcla de tonos rojos, burdeos, púrpura y castaño.

