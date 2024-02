Kate Middleton demostró su amor por Zara en los Premios BAFTA

No tenemos dudas: si hay una firma 'low cost' que adora la realeza y la llevan en cualquier ocasión (junto a otras que le triplican el precio), esa es Zara. Una de sus fieles seguidoras es Kate Middleton, princesa de Gales. Tanto es así que en los Premios Bafta del año pasado lució unos pendientes de la firma.

La marca siempre se ha destacado por sus diseños atemporales y elegantes, con alguna que otra tendencia y cierta inspiración en la alta costura, por lo que no es de extrañar que las 'royals' europeas (en su intento de reducir su gasto en moda) apuesten por la firma española.

Además de Letizia, como no podría ser de otra manera, otra de las familias reales que han sido conquistadas por Inditex ha sido la holandesa, con Máxima y Alexia, aunque no hay ninguna tan enamorada de ella como Kate Middleton. La princesa de Gales se ha convertido en la embajadora de Zara en todo Reino Unido, vistiendo en muchas ocasiones prendas de la firma gallega.

Los vestidos, chaquetas e incluso accesorios "made in Spain", vuelven loca a la futura reina de Inglaterra, que, según hemos podido comprobar, tampoco se pierde ni una sola rebaja. De entre todos sus looks hemos seleccionado las 6 prendas de Zara más emblemáticas que ha llevado Middleton de Zara, con las que se ha convertido en una 'influencer' haciendo que se agote todo al instante.

1. Pendientes de flor en los BAFTA

Katte Middleton y los pendientes de Zara que copiarás Getty Images

Hace un año, Kate Middleton pisó la alfombra roja de los BAFTA con un impresionante vestido blanco acompañado por unos guantes de ópera negros, aunque lo que también llamó mucho la atención fueron los maxipendientes de flores en cascada de Zara. Un detalle que no le costó más de 18 euros y le puso el broche de oro a su look.

2. Blazer de 'tweed' roja

Kate Middleton con la chaqueta roja de tweed en Copenhague Getty Images

Entre su colección de blazers, no podemos pasar por alto la chaqueta de tweed rojo con botones dorados de Zara, con un diseño cruzado y estructurado muy favorecedor. Lo estrenó en el 2021, durante la celebración de la Eurocopa y que costaba 49,95 euros. Sin embargo, la primera vez que se la vimos la podíamos encontrar rebajada a 35,99 euros.

3. Vestido de pata de gallo con lazada

Kate Middleton llegando a la Universidad Pública de Londres, 2021 Getty Images

Uno de sus vestidos favoritos de Zara, encontramos este de estampado de pata de gallo, largo midi, con manga larga y una lazada al cuello que aporta un toque especial. La falda plisada y el cinturón de dan un toque clásico y elegante, detalle que ha conseguido que lo lleve en varias ocasiones. Cuando lo compró y estrenó en enero del 2020, la prenda estaba rebajada a 16 libras (18,80 euros), por lo que rápidamente se agotó.

4. Falda de leopardo

Kate Middleton durante un acto oficial en una escuela en Cardiff Getty Images

En su visita a una escuela de Cardiff, la ahora princesa de Gales sorprendió a todo el mundo escogiendo como prenda estrella de su look a una falda plisada de 'animal print' de Zara. Si bien es cierto que antes de las rebajas costaba 29,95 euros, Middleton podría haberla comprado por tan solo 8 euros.

5. Diadema-joya

Kate Middleton en el Royal Albert Hall de Londres Getty Images

Los accesorios 'low cost' tampoco escapan de la princesa y ha llegado a lucir en ocasiones muy importantes diademas de Zara. Durante el Festival of Remembrance en el Royal Albert Hall de Londres del 2019, Kate Middleton lució sobre su cabeza una diadema tipo joya negra que conseguía completar cualquier look por 17,95 euros.

6. Americana blanca

Kate Middleton en una vistita a Brent ©Karwai Tang/Getty Images

Su americana blanca es una de las prendas más icónicas que ha llevado Kate Middleton de Zara. La princesa no pierde oportunidad de llevar esta 'blazer' en cuanto llega el buen tiempo para lucirla en sus reuniones de trabajo o alguna visita que no requiera un look de gala. Por un precio de 39,95 €, la princesa le ha sacado mucho partido.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.