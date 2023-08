El comentado look 'safari' de Tamara Falcó en su luna de miel con Íñigo Onieva: "'Outfit' divino como el amor que irradiáis"

Los meses estivales del verano 2023 están siendo de ensueño para los recién casados Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja sigue disfrutando de su larga luna de miel en Sudáfrica, tal y como ambos muestran en sus perfiles de redes sociales. Antes de su regreso a España, ambos han viajado hasta el Parque Nacional Kruger donde se han podido adentrar en plena selva, disfrutar de la naturaleza y ver de cerca animales exóticos. Y, cómo no, para la ocasión ha escogido un look que ha llamado mucho la atención a sus seguidores.

Tanto Tamara como Íñigo han escogido dos estilismos que son muy acertados para la experiencia que están viviendo en su luna de miel y que, sin duda, nos confirma el regreso de una de las tendencias más controvertidas del 'street style': la estética safari.

En esta tendencia destacan prendas como los pantalones cargo, los chalecos acolchados, los sombreros, las botas o las camisas rústicas pero, sin duda, todos estos diseños pueden ayudarnos a crear un look original, cómodo y perfecto para los meses de entretiempo. En este sentido, Tamara Falcó, que es una de las mujeres más observadas por su estilo del panorama nacional, ha vuelto a inspirarnos con su elección.

El look de safari de Tamara Falcó

En la última parada de su viaje de novios, Tamara Falcó ha sorprendido en Instagram con un estilismo protagonizado por prendas de estética safari.

En concreto, la hija de Isabel Preysler ha lucido un look formado por unos pantalones cargo de color verde caqui y una blusa blanca con bordados de palmeras que no puede ser más espectacular. A modo de accesorios, Falcó ha incluido unas botas marrones de ante que ya le he hemos visto lucir en otra ocasiones a lo largo de su luna de miel, así como un sombrero verde y gafas de sol.

Si bien es cierto que Falcó no ha especificado el origen de las prendas de su look safari, nosotras hemos podido averiguar de dónde es la camisa de lino, y resulta que pertenece a Michonet y cuenta con un precio de 148 €.

Camisa de palmeras de Michonet Cortesía

Por otro lado, los pantalones caqui los encontramos muy similares en Zara: de tiro alto, con bolsillos laterales y disponibles por 25,95 €.

Pantalón cargo de Zara Cortesía

Por su parte, Onieva ha lucido un look de la misma estética formado por una camisa blanca remangada, chaleco marrón, pantalones claros, botas y sombrero.

Un 'outfit' bajo la mirada crítica de los 'followers' de Falcó

Los seguidores de la marquesa de Griñón no han tardado en dar su opinión de los estilismos en este mismo post de Instagram, donde hay comentarios de todo tipo. Por un lado, hay quien ha halagado a la pareja con mensajes como "Qué guapos los dos", "'Outfit' divino como el amor que irradiáis" o "Qué bonito, tan conjuntados", pero por otro lado también hay quien ha dado su opinión negativa por los estilismos de la pareja con comentarios como "Me parto con los 'outfits' de exploradores" o "Tenéis disfraces para cada ocasión".

