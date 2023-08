Seis blusas de verano para llevar a cualquier edad

Si hay una prenda eterna y femenina en tu armario, esa es la blusa. Versátil, porque combina con absolutamente todo; sofisticada, ya que levanta cualquier look; eterna, no pasa de moda y puedes lucirla a cualquier edad. Es un básico entre los básicos en España y en todo el mundo. ¿Prueba de ello?, la industria de la moda siempre la incluye en todas sus colecciones, tanto de primavera-verano como de otoño-invierno.

Monocolor, estampadas, decoradas con todo tipo de detalles: joyas, abalorios, bordadas, asimétricas y confeccionadas en diferentes tejidos como lino, seda, algodón o vaquero. Pero si hay una característica importante que define a este básico es su atemporalidad, puedes llevarla en cualquier estación. Además, no entiende de sexo, si te gusta la de tu chico, ¡quítasela! El mismo modelo lo encuentras en cualquier vestidor, ya sea masculino o femenino.

Las seis camisas que podrás llevar a cualquier edad

Si a estas alturas del año todavía no tienes fichada la tuya, ya no tienes excusas, he aquí seis modelos opuestos para que elijas la que mejor encaje en tu guardarropa:

1. La de estampado étnico

Diseño 'cropped' con estampado étnico. Mango.

De tejido fluido, cuello cruzado y manga larga abullonada, esta camisa de corte 'cropped' es de Mango. Además, está disponible en dos colores, tiene un diseño cruzado y está confeccionada con un estampado de estética 'boho'. ¿Cómo llevarla? Con un 'jean' de tiro alto. (Precio: 12,99 euros / Ref: 47037116).

2. El modelo satinado

Versión para una noche muy 80's. Zara.

Camisa satinada en crudo, de cuello solapa y manga larga con volumen y pliegues. De bajo asimétrico y cierre frontal con botones ocultos, puedes encontrarla en Zara. Está disponible, de momento, en cuatro tallas (XS-L). ¿Cómo llevarla?, con una falda de tubo de tejido ligero. (Precio: 39,95 €euros / Ref: 7714/041).

3. La de corte masculino

Revisita del modelo clásico. Massimo Dutti.

Modelo azul bebé, de tejido de voile (fino, suave y ligeramente transparente), confeccionado en 100% algodón orgánico, con cuello pico (tipo polo), con puño abotonado doble y bajo con aberturas laterales. Es de Massimo Dutti y está disponible, de momento, en cuatro tallas (XS-L). ¿Cómo llevarla?, con un pantalón tipo bermudas. (Precio: 59,95 euros / Ref: 5143/743).

4. La versión a todo color

Revista del 'animal print' en tonos estivales. Bimba&Lola.

Camisa con estampado 'Leomix', en color verde y azul agua, de Bimba&Lola. Modelo de corte recto, cuello redondo, manga larga y botonadura frontal, que está disponible, de momento, en cuatro tallas (XS-L). ¿Cómo llevarla?, al ser 'oversize' puedes lucirla a modo de minivestido. (Precio: 150 euros).

5. El diseño étnico con abalorios

Blusa de aire étnico. Sfera.

Blusa de algodón, con bordados étnicos y detalle de borlones en la zona del pecho pintados en color azul. Es de Sfera y está disponible, de momento, en dos tallas (S y M). ¿Cómo llevarla?, lúcela con un short de tiro alto. (Precio: 15,99 euros / Ref: 58420101741).

6. Bordada y con lazada

Modelo de estética 'hippy chic'. Slowlove.

Blusa de aire 'hippy', 100% de algodón, con bordados en granate, de manga larga amplia y detalle de nudo con lazada multiposición. ¿Cómo llevarla?, con un pantalón de corte 'palazzo'. Es de Slowlove y está disponible, de momento, en cinco tallas (XS-XL) y es una de las prendas favoritas, este verano, de Sara Carbonero. (Precio: 19,95 euros / Ref: 4315184-99).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.