Cómo utilizar una camisa de hombre y un cinturón para el 'look' playero más 'cool'

Courtesy of Press Office

Lo de recurrir al armario de tu chico, mejor amigo e incluso de tu padre ya es un gesto habitual entre las que más saben de moda. Un recurso habitual, en España, entre las que más saben de moda, que te saca de más de un apuro, y de dos, y que te soluciona una noche de verano. Pero, no hablamos de cualquier prenda, al calzoncillo a modo de bermudas ahora se le suma la camisa blanca 'oversize' masculina.

Y no nos referimos a los diseños camiseros de siempre, no. El gesto íntimo de ponerse una camisa de hombre a modo de vestido se ha convertido en uno de los 'must' de la temporada estival, desde que en 2018 Kim Kardashian volviera a ponerlo de moda tras verla en el desfile de la firma Jacquemus.

Origen de la camisa blanca masculina

Una fashionista en el 'street style' con americana y camisa blanca. Imaxtree

Pero, ¿quiénes pusieron de moda una prenda que en los últimos años está causando furor entre los básicos femeninos del fondo de armario? Año 1963, Desayuno con Diamantes. Este fue uno de los inicios de la camisa blanca 'oversize' masculina, al convertirse en uno de los looks de Audrey Hepburn. Convertida en todo un icono de moda, la actriz lució una camisa blanca, de esmoquin, a modo de camisón. Gesto que después repitió Angelina Jolie, años más tarde (2005), cuando se enfundó en una sexy camisa blanca de hombre, y no de cualquiera, sino del mismísimo Brad Pitt, en Sr. y Sra. Smith.

A pesar de que los vestidos camiseros siempre están ahí, verano tras verano, es ahora cuando la unión de ambas prendas en un mismo diseño es absolutamente literal, desde el momento en el que este diseño no solo replica su cuello, sino que hablamos de los mismos patrones, los mismos tejidos y muchas otras características calcadas del diseño básico. A partir de aquí, tanto las marcas de lujo como las firmas 'low cost' nos proponen infinidad de versiones: con bajo asimétrico, drapeadas, con maxibolsillos, de cuello smoking... Varias opciones que encajan en la nueva definición de esta prenda agota existencias.

Cómo llevar la camisa blanca masculina con cinturón

Una de las ventajas de la temporada estival es que, una gran mayoría de las prendas son fluidas, confeccionadas con tejidos vaporosos y con una gran versatilidad, ya que se pueden adaptar a cualquier situación, solo tendrás que cambiar los complementos.

Y precisamente, la camisa blanca de chico cumple con todos esos requisitos. Así, solo tienes que pensar en cuál escoger, el cómo lucirla, con cinturón, te lo contamos nosotras. Recuerda, debes elegir una talla más grande a la que uses habitualmente.

1. Look boho chic

Camisa de lino con detalle estampado. Massimo Dutti.

La temporada estival se presta a la estética bohemia más desenfadada, y esta camisa de lino , de aire masculino, es perfecta. Una opción de cómo llevarla es con un cinturón de piel, trenzado. ¿Cómo lucirla?, abierta por arriba y por abajo. Es decir, abrocha solo los tres botones centrales, el resto déjalos sueltos. Así conseguirás un 'rollo' más relajado. (Precio: 39,95 euros /Ref. 5108/815).

2. Look clásico

Camisa vaquera fluída. Massimo Dutti.

Si eres de las que mueres por una camisa 'XL' confeccionada en tejido vaquero, este es tu look. Además, el cinturón ya es parte del diseño, así que mejor porque así tienes más posibilidades de cambio. ¿Cómo lucirla?, escotada y con las mangas dobladas. (Precio: 39,95 euros /Ref. 5103/803).

3. Look 'minimal'

De lino, estampada, en tono beige. Massimo Dutti.

Otra tendencia que triunfa en el armario de verano es la 'minimal', tanto basada en estampados geométricos como a rayas, inspiradas en esta opción de aire salvaje, a base de líneas finas estructuradas. ¿Cómo lucirla?, opta por un cinturón estrecho, de piel y de hebilla dorada en versión 'XS'. (Precio: 39,95 euros / Ref. 5113/823).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.