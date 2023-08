Adriana Torrebejano: "He sentido todo el apoyo y cariño del colectivo LGTBI al interpretar a Chelo García-Cortés"

Acaba de terminar un día de rodaje, nos coge el teléfono y su tono de voz ya invita a la charla. Agradecida, con las ideas muy claras y consciente de que a ella le va muy bien porque vivir de su profesión no es siempre fácil, empezamos la entrevista. Adriana es directa, sincera y siente como un regalo uno de sus últimos trabajos: el papel de Chelo García-Cortés en 'Cristo y Rey', la serie de Atres player sobre una de las parejas más mediáticas y controvertidas de los años 80 en España.

Empezamos por el final. Uno de tus últimos trabajos ha sido interpretar a Chelo García-Cortés en la serie 'Cristo y Rey'. Además, veo que la relación con ella es buena porque en redes ha publicado una foto en la que te dedica un comentario supercariñoso. ¿Cómo ha sido interpretar este papel, cómo llego a ti?

No tenía la suerte de conocerla personalmente. La conocía como cualquier persona que la conoce por la televisión y por su trabajo como periodista y toda su trayectoria. A mí me llega esto través de un casting. Yo fui al casting para hacer de Bárbara, que creo que hicimos todas las actrices de España. Yo no me veía mucho de Bárbara y allí mismo, en el casting me dijeron que tenía mucho de Chelo y me cambió la perspectiva del proyecto y dije, ostras, Chelo es superinteresante, porque además nadie la conoce en los 80, como periodista, como fotógrafa.

¿Y tú te veías de chelo?

Muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Grabé la prueba y me dijeron, eres tú, adelante. O sea, sí, me veía porque es que es muy bonito descubrir a esa Chelo de la que nadie sabía nada.

¿En qué momento os conocéis? ¿En qué momento te la presentan?

Cuando ya me confirman que voy a hacer de Chelo, lo primero que hago es mover cielo y tierra para conseguir su teléfono. A través de amigos en común lo conseguí, pero antes me informé de si ella estaba de acuerdo con que yo la pudiera llamar. Mi sorpresa fue que cuando la llamé y yo estaba en plan: "No quiero molestarte, pero bueno, te informo de que voy a hacer de ti. Me gustaría trabajar el personaje contigo porque quiero contarlo lo más realista posible". No las tenía todas conmigo pensé que igual no le hacía gracia y de repente me dice: pero si soy tu fan.

Y le hizo mucha ilusión porque me seguía de 'Tierra de Lobos' y de muchas series que ya había visto mías y le encantaba como actriz. Quedamos a tomar un café para conocernos y fue maravilloso.

Eres capaz de ponerte en la piel de sentir esa empatía plena con mujeres como Chelo, que en algún momento de su vida han visto cortada ahora su libertad.

Siempre da mucho respeto interpretar a un personaje que está vivo, por eso quería quedar con ella y preparármelo con ella y que, sobre todo cuando me viera, estuviera tranquila. Yo no quería molestarla ningún momento. Me parece muy interesante meterme en su piel porque para mí Chelo Cortés, aparte de una gran periodista, es una gran mujer y es un gran referente en el colectivo LGTBI. Entonces para mí era como doble regalo. Porque yo cuando he tenido la suerte de interpretarla se me ha querido muchísimo y se me ha apoyado muchísimo. Además, poder contar esa relación que tenía con Bárbara y que pocos conocían.

Adriana Torrebejano CARLOS VILLAREJO

Adriana, nos vamos al principio a 'Abuela de verano', me parece una preciosidad, ahí empezaste. ¿Qué recuerdo guardas de esa masía y de Rosa María Sardá?

Pues hombre no podía comenzar con una mejor persona y gran actriz a mi lado, Rosa María Sardá me ayudó muchísimo, me enseñó muchas cosas de la profesión, de cómo trabajar y aprendí montón. Fueron casi 3 o cuatro meses de rodaje y disfruté muchísimo. Piensa que estábamos viviendo allí un montón de niños, fue un juego, como unas colonias.

Lo guardo como con mucha nostalgia, siempre que la ponen y la pillo, la veo porque me hace mucha gracia ver a mi yo tan pequeño intentando hacer lo que podía. Me da mucha felicidad verla y me recuerda muchas cosas muy bonitas, de esa serie hemos salido muchos actores y actrices a los que nos impactó y eso es precioso.

Eras muy pequeña, ya querías ser actriz, no sé si fue cosa de tus padres, tuya...

No, yo siempre lo he tenido clarísimo, clarísimo. Tenía 11 años y ya estudiaba teatro, lo tenía clarísimo y cuando me dieron la oportunidad de hacer este casting de Aurora (la niña de 'Abuela de verano'), fue un sueño, porque hasta ahora solamente había hecho castings de publicidad. Entonces me llevó como la oportunidad perfecta, la de una niña con mucho carácter que quería ser mayor.

Muchísimos años después llegó 'Tierra de lobos', que fue la gran presentación. Pero antes 'No somos ángeles', personajes capitulares en grandes series. No sé si en algún momento pensaba que nunca iba a llegar un gran papel.

No, jamás, pensé eso, todo lo contrario. Yo con 13 años me vine a Madrid porque me salió 'Ellas y el sexo débil', una serie de Ana Obregón. Me vine con lo puesto, vine a hacer esa serie y cuando se terminó tenía pensado volver a Barcelona y de repente me dijo la directora: "Si te puedes quedar aquí, quédate". Y se lo voy a agradecer eso siempre porque realmente tenía dinero para quedarme solo un mes. Me quedé y a la semana siguiente hice otro casting y me cogieron y ya desde ahí hasta ahora, que tengo 31 años, no me he ido de Madrid nunca. Siempre que me ha llegado un papel lo he aprovechado al máximo y siempre he representado todo, papeles grandes, pequeños... dando en todos el cien por cien.

Adriana Torrebejano CARLOS VILLAREJO

¿No has sentido en ningún momento que tenías que irte fuera de España para trabajar más o para trabajar mejor?

No, nunca he tenido ese esa necesidad de irme fuera. Estoy muy a gusto en mi país y siempre he tenido trabajo. Si a lo mejor hubiera tenido otra otras circunstancias, igual sí. Nunca he dejado de formarme mientras iba haciendo los rodajes de series, pelis, teatro...

Hace poco las redes se inundaron de mensajes contra la censura a la cultura en diferentes lugares de España, obras de teatro, películas en cine de verano... ¿Cómo vives tú como actriz? Este momento que está ocurriendo en nuestro país con estos pequeños golpes de estado a la cultura.

Pues me da pena porque no se puede censurar a la cultura, o sea, porque la cultura es un canal donde se tiene que hablar de todo, se tiene que reír, se tiene que llorar, que se tiene que reivindicar y sirve para muchísima gente y es una manera de acercarse a todo el mundo. Me parece una aberración. La verdad.Es muy triste. Sobre todo todo lo que están haciendo con el mundo LGTBI

¿Tú te has sentido en algún momento de tu carrera censurada o con tu libertad coartada? Peor valorada que tus compañeros hombres...

Bueno, sí, a ver, soy mujer, entonces es obvio que he sentido discriminación y sobre todo en este mundo en el que normalmente las actrices nos encontramos con que tu compañero cobra más que tú haciendo el mismo trabajo. Eso es injusto, se piensan que no lo sabemos, pero tenemos también que ir a trabajar todos los días sabiendo eso de la mano a mano con esos compañeros que ganan más. La forma de hacer promoción, siempre se nos exige un 'dress code' de 'guapas'. Se nos exige mucho más que a nuestros compañeros. Dicho esto creo que estamos avanzando poco a poco. Espero que ahora no volvamos atrás. Cada vez me siento con un poquito más de voz para poder alzarla y decir hasta aquí hemos llegado, y poner mis límites.

Cuéntame, te pillo de rodaje. ¿En qué andas metida?

Estoy rodando la nueva película, es una comedia romántica que me hace muy feliz, el rodaje se va a termiar ya y me da muchísima pena.

Estuve en los premios Seriemanía que otorga la revista CINEMANÍA. Hablamos del furor de las series... no sé si tú eres seriemaníaca ¿eres adicta a las series y tienes tus favoritas?

Yo soy de las que devoran, que está feísimo, porque con lo que cuesta hacer una serie me da mucha pena de repente un sábado verla entera.

Mis favoritas... a ver. Hace poco terminé 'The Office', que es un clásico. He empezado a ver otra vez '7 vidas' y me está encantando revisitarla. Acabé 'Succession' y estoy desolada.

