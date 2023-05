Camisas vaqueras: cómo combinar el básico de esta primavera 2023

Eterna, atemporal y unisex. Os hablamos de la camisa, pero no una camisa cualquiera sino de esa que comparte armario, puedes encontrártela tanto en el de una mujer como en el de un hombre; nunca pasa de moda, suaviza un look sofisticado y no entiende de temporadas, ni de estaciones. Hola, camisa vaquera.

Una pieza que hizo una aparición estelar en el armario femenino en los años 30, cuando la mujer fue introduciéndose en el ámbito laboral. Pero no fue hasta finales de los 60, principios de los 70 (con el comienzo de la estética hippy) cuando las prendas de tejido vaquero alcanzaron su auge.

Total look denim, una apuesta segura

Si tuviéramos que pensar en una combinación de color y tejido que, además de encajar, también fuera sencilla pero a la vez tendencia, el tejido vaquero sería la opción ganadora. No solo por su versatilidad sino porque es capaz de conseguir cumplir con la fórmula del 'menos es más' aunque se luzca en una cita BBC (bodas, bautizos y comuniones).

Su textura permite confeccionar desde prendas tendencia -camisas o blusas con elementos joya, detalles volanteados e incluso bordados en otros tejidos-, como piezas sencillas, abotonadas y con bolsillos como la clásica camisa vaquera.

Cómo lucir uno de los básicos del fondo de armario



Si alguien entiende de cómo llevar una de las prendas clave del fondo de armario son las calles de las principales semanas de la moda. Los looks de Street style son fuente de inspiración, si quieres captar ideas nuevas que, por el momento, solo lucen las insiders de moda.

Sara Carbonero es una de las celebrities españolas que más tiende a lucir piezas vaqueras: desde cazadoras, hasta pantalones, vestidos y camisas, como la versión clásica de Levi's que llevó hace unos días.

Pero, ¿qué trucos marcan la diferencia cuando apuestas por llevar una camisa denim?

Deja los tres últimos botones sin abrochar, haz un nudo simple en el lateral o en el centro y, ¡voilà! Así la lucirás modo cropped top.

Tipo chaqueta, con cuello de pico y anudada a la cintura.

Asimétrica : abróchala hasta los dos últimos botones para poder meter uno de los lados por dentro del pantalón y dejar el otro por fuera.

Con las mangas remangadas, un gesto perfecto para lucir tu camisa vaquera en las noches de verano.

A modo de top. Para ello, tienes que abrochar solo los botones centrales, hacer una lazada de extremos largos con la parte de abajo de la camisa, pasarla por el escote, tirar hacia abajo, y anudarla.

Con estos cinco trucos de experta, no es necesario que te hagas con una nueva camisa vaquera sino que podrás reutilizar la tuya o esa que tanto te gusta de tu chico o de tu padre. Porque estamos ante una prenda que no entiende de sexos.

