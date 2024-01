Bella Hadid se inspira en Debbie Harry e impacta semidesnuda con un vestido hecho con un póster de papel

Después de un año sin aparecer en revistas o desfilas en las pasarelas por elección propia, Bella Hadid ha reaparecido deslumbrante como portada de Perfect Magazine. La publicación de moda con sede en Londres ha sorprendido con una producción impecable de la mano de una de las 'top models' más cotizadas del mundo.

Para este sexto número de la joven revista 'fashion', Bella Hadid ha protagonizado el proyecto, capturada en la retina del reputado fotógrafo Bryce Anderson, especializado en editoriales de moda.

Ha sido a través de las redes sociales por donde la revista ha compartido las diferentes portadas digitales que se han llevado a cabo para su número más reciente, todas protagonizadas y dirigidas por la propia Bella Hadid y con un mensaje a lanzar.

Una de las más comentadas es en la que Hadid lleva una camiseta básica blanca de Corbin Shaw con el mensaje estampado de "Screaming in Perfect English" ("Gritando en perfecto inglés"), extraída de la exposición del artista del año pasado con la que consiguió "romper y reconfigurar titulares de periódicos sensacionalistas británicos", tal y como explican desde la publicación.

En otra de las 'covers', la modelo aparece sentada al revés en una silla blanca luciendo un estilismo de Katie Grand, formado por un vestido negro con botas metalizadas. Esta portada ha sido bautizada como 'Dreamin', dreamin' is free' ("Soñar, soñar es gratis"), y está dedicada a la propia Bella, que ha regresado al estudio después de su periodo de desconexión.

Asimismo, otra de las portadas más comentadas por las amantes de la moda es la que aparece posando con una camiseta rosa al más puro estilo años 2000, lo que ha sido criticado por muchos acusando a la industria 'fashion' de estar "estancada" y de "tratar de recrear lo que se vivía en esa época".

El vestido 'homenaje' hecho con un póster

Sin embargo, la imagen que ha cautivado a todo el planeta ha sido la que Bella Hadid protagoniza sentada en una silla semidesnuda y llevando por encima un vestido que se ha fabricado, en exclusiva para esta producción, con un póster de papel.

Se trata de un vestido blanco de tirante grueso y corte midi que se ha confeccionado con un póster blanco con 'lettering' en azul en el que pone "Absolutely nothing. Nothing at all" ("Absolutamente nada. Nada de nada").

Esta sesión está inspirada en una imagen icónica de Debbie Harry, cuando durante una actuación arrancó un cartel de la pared y lo usó como vestido.

هذه الصورة لبيلا حديد لمجلة #perfect وهي مستلهمة من أداء ديبي هاري في 1978، حينما مزقت منشورًا على الحائط و ارتدته كفستان. #bellahadid pic.twitter.com/KmowoDpk3w — الأيقونة (@THEICONICYOU) January 9, 2024

Este regreso de Bella Hadid es muy comentado entre los expertos en moda y los fans de la modelo, ya que fue muy valorada la decisión que tomó de alejarse de las pasarelas para priorizar su salud mental, algo que generaciones anteriores de 'top models' no se atrevían a hacer. Sin embargo, esta reaparición supone un mensaje de resiliencia y de volver a la rutina con más fuerza que nunca, por lo que, con su último trabajo, podría adelantarnos que 2024 estará cargado de proyectos profesionales para la estadounidense.

