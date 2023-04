Una vez finalizada la Semana Santa, tiene lugar una de las citas más esperadas de Andalucía, y a nivel nacional: la Feria de Abril de Sevilla 2023. Este año, el mítico evento tiene lugar desde el domingo 23 de abril hasta el día 29.

En estas fechas, paisanos y turistas aprovechan para sacar a lucir sus vestidos más especiales de flamenca, así como el resto de complementos como las flores, las peinetas y los mantones. Sin embargo, parece que aquellas tendencias que más se ven en el 'street style' también llegan a esta cita y, por ello, en los escaparates 'low cost' incluyen diseños y referencias que son alternativas perfectas para aquellas que no quieran vestir de flamenca de manera clásica en la Feria de Abril. Y, efectivamente, son las que más están triunfando en redes sociales.

1. Un vestido de lunares de Mango

Este diseño de corte asimétrico, largo y de color blanco con topos negros cuenta con una sola manga acampanada y detalles fruncidos que favorecen todo tipo de siluetas. Lo encontramos en la tienda online de la firma barcelonesa en un amplio abanico de tallas (desde la XXS a la XXL) por 59,99 €. Es ideal para poder lucirlo en otros eventos de primavera-verano.

Vestido de lunares, de Mango. (Ref. 47025858-CIRCLE-LM) Cortesía

2. Un mono negro con volantes de Zara

El negro es elegancia y versatilidad, por ello fichar un diseño de este color para la Feria de Abril será un acierto. En la firma de Inditex encontramos un mono con escote recto, hombros descubiertos y detalles de volantes plisados en el pecho que son idóneos para estas fechas. Tiene pernera amplia y un cinturón de lazada a tono en el mismo tejido. En la web de Zara está prácticamente agotado en todas las tallas, pero todavía tiene 'stock' en algunas (y, por supuesto, en más en la tienda física). Su precio es de 49,95 €. Las 'tiktokers' recomiendan llevarlo con sandalias y pendientes de tamaño XL.

Mono con volantes, de Zara. (Ref. 1971/068) Zara

3. Un vestido floral verde de Sfera

El estampado floral triunfa en la Feria de Abril. Este diseño que muestran en TikTok, aunque de momento no está disponible en la tienda online, sí que está en los establecimientos físicos. Cuenta con un color verde agua, que favorece a todos los colores de piel, un escote 'halter' y un detalle de flor, que le aporta esos 'aires flamencos'.

4. Un 'total look' de top y falda de flecos de Zara

Los flecos son otros de los motivos que más recuerdan a un traje de flamenca. Optar por un conjunto es una decisión muy 'trendy' que además, te permitirá más flexibilidad a la hora de crear un look. En Zara hay un 'crop top' de manga larga abullonada con escote de corazón (19,95 €) que queda ideal con una de las faldas más demandadas de la firma de Amancio Ortega, que tiene tiro alto, cintura elástica y bajo acabado en flecos a tono (19,95 €).

Falda negra de flecos, de Zara. (Ref. 0085/027) Zara

