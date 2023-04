El buen tiempo ya está aquí definitivamente y, aunque aún podemos encontrarnos algunas semanas de lluvia por delante, nosotras ya estamos pensando en la playa, las terrazas y el calor veraniego. Esta época de transición primaveral es el momento perfecto para experimentar con la moda, atreverse con prendas alegres y a la moda y darle vitalidad a nuestros armarios.

Si el cambio de estación te ha pillado desprevenida y necesitas algo de inspiración, te dejamos cinco prendas muy en tendencia que les hemos visto a las 'influencers' de moda más seguidas del país. Ya sea para ir a la piscina, para un paseo primaveral o para un día de recados, estas piezas triunfarán sin ninguna duda estos próximos meses.

1. Un vestido en colores alegres como el de María Pombo

El vestido de colores de María Pombo Instagram / @mariapombo

Ahora que estamos en primavera e impera el buen tiempo, es hora de cambiar la ropa del armario y empezar a sacar a relucir colores más alegres. Los expertos en moda afirman que ahora tocan las prendas como vestidos de punto, prendas frescas y fluidas que van a ser claves esta temporada, preferiblemente con colores divertidos. María Pombo lo confirmaba con este vestido de cuadros de colores de High Spirits, una marca 'low cost' que ya se ha quedado sin stock de esta maravillosa prenda, pero cuenta con muchas muy similares.

2. Una mini falda 'cargo' como la de Alexandra Pereira

La mini falda estilo cargo de Alexandra Pereira Instagram / @alexandrapereira

Los pantalones cargo fueron una de las tendencias más sonadas del 2022, un estilo que luego empezó a llevarse también en faldas largas y midi. Ahora, parece que este estilo da sus últimos golpes de efecto en mini faldas estilo 'cargo', con telas recias y bolsillos en los lados. Al menos así lo prevén influencers como Alexandra Pereira, que suele enamorar a sus más de dos millones de seguidores con sus looks. Como la de Alexandra, se pueden encontrar este tipo de faldas en tiendas como Zara, Bershka o H&M.

3. Un bikini atrevido como el de Rocío Osorno

Rocío Osorno con un bikini de Zara Instagram / @rocioosorno

Cada vez están más cercas las mañanas al sol y las tardes de playa, así que es hora de ir pensando en qué ropa de baño llevaremos esta temporada. Los colores intensos y los estampados serán los reyes del verano, con bikinis como el que ha llevado Rocío Osorno en una foto de su cuenta de Instagram. El de la influencer andaluza es un dos piezas de Zara que juega con el estampado tie dye de manera original en un intenso color fucsia ideal para cuando la piel empieza a estar bronceada. Está compuesto por una parte superior de tirantes finos ajustables, con aros con copas extraíbles y una parte inferior en forma de braga muy estrecha de talle alto tipo cortinilla.

4. Unas sandalias como las de María Fernández

Sandalias con plataforma de María Fernández-Rubíes Instagram / @mariafrubies

Las sandalias de plataforma se han convertido ya en un calzado básico en el armario veraniego más casual, gracias a que estilizan y suman centímetros mientras cuentan con la comodidad de un calzado plano. Aunque aún no sea pleno verano, estas sandalias pueden acompañarnos también en nuestros looks de entretiempo. Ejemplo de ello es María Fernández-Rubíes, que ha llevado unas sandalias de dedo con plataforma de Zara combinadas con un vestido cut out y una chaqueta larga. Además, las sandalias de la 'influencer' cuentan con una tira en el talón que les da el extra perfecto de comodidad.

5. Un vestido de croché como el de Mery Turiel

Vestido de croché de Mery Turiel Instagram / @meryturiel

Sí, el crochet sigue siendo tendencia y en verano lo va a ser más que nunca. Lo vamos a llevar en tops, shorts, vestidos... Sin duda, va a ser el tejido del verano, algo que nos ha confirmado la 'influencer' Mery Turiel con este precioso vestido de Zara de manga larga que ha llevado a la playa estas vacaciones. Los vestidos de croché son cómodos, fresquitos y muy en tendencia, una opción perfecta para incluir en tu armario esta primavera-verano.

