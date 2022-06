6 tendencias vistas en el Primavera Sound que no pararemos de llevar en los festivales de este verano

Tras un fin de semana con uno de los mejores carteles de la temporada, el Primavera Sound ha comenzado. Este festival da comienzo a una larga lista de conciertos y fiestas que se vienen este verano y ha sentado las bases de la etiqueta del 2022 para estos eventos.

Las tendencias son una clara inspiración para este tipo de looks y han estado muy presentes en este festival, sobre todo los colores flúor como el naranja. Sin embargo, vemos estilismos que, pese a no ser 100% trendy, no han parado de repetirse una y otra vez.

El estilo festivalero se ha ganado un título propio y vemos como estos looks ha resurgido con fuerza, primero en Coachella y ahora en Barcelona con el Primavera Sound, consolidando su vigencia en el mundo de la moda, con looks muy atrevidos donde dejamos salir ese "espíritu libre" que llevamos dentro.

El 'street style' ha estado cargado de contrastes, con looks muy en tendencia que van a ser el uniforme para los conciertos de este verano, teniendo como protagonistas a los conjuntos de dos piezas. Para que no te pierdas, hemos reunido las 6 tendencias principales del Primavera Sound durante este fin de semana.

1. Croché

El croché ha sido uno de los looks más repetidos en todo lo que llevamos de festival en todos los colores posibles: desde los básicos como el blanco hasta los más llamativos como el naranja. Su rollo 'hippy' lo hace ideal para este tipo de conciertos y nos los encontramos en conjuntos de dos piezas.

2. 'Tie-dye'

El 'tie-dye' es un clásico para los festivales gracias a su diseño alegre y divertido. Es el estampado del verano por excelencia y nos acompañará a cualquier evento musical en todas sus variantes.

3. 'Athleisure'

La sorpresa de la temporada nos la ha dado el estilo 'athleisure', que ha estado por todas partes durante el Primavera Sound. La influencia de la música y estética 'trap' con la comodidad de este tipo de prenda lo han convertido en un imprescindible para los festivales.

4. Y2K

La tendencia 'Y2K' está arrasando en la generación Z, por lo que era inevitable ver esta corriente por todos los festivales. Una de las grandes ventajas, además de ser muy llamativa, es que nos permite estar más cómodos y frescos (a no ser que lleves unos vaqueros de tiro muy bajo).

5. Influencia del estilo nórdico

Las 'influencers' nórdicas son la nueva moda de las redes sociales y todo el mundo quiere copiar su estilo. Con Matilda Djerf y Hanna Schönberg como máximas representantes, vemos looks inspirados en ellas, como este total look negro con sandalias de trekking a tono y una camisa oversize blanca. Todo conjuntos muy pulidos y minimalistas.

6. Boho

Por supuesto, no podía faltar el estilo boho: el look rey de los festivales. Durante esta temporada dejará de ser tan 'hippy' y nos fijaremos más en los 70 para armar nuestros conjuntos. La combinación de blanco y naranja será la estrella.