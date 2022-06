Este es 'total look' blanco que te solucionará las tardes de verano, según las prescriptoras de moda italianas

Las pasarelas y el 'street style' han hablado: el blanco será en color del verano. Pero no en cualquier detalle, los looks completos de esta tonalidad inundarán las calles. Se trata de uno de los colores más favorecedores para esta temporada, ya que no solo nos da mucha luz al rostro, sino que además (y lo mejor de todo) potencia el bronceado.

Últimamente, lo estamos viendo por todas partes y, a diferencia de los otros colores tendencia como el fuscia, el naranja, el azul profundo o el verde lima, este es uno de los más seguros a la hora de vestir, gracias a que no nos saca de nuestra zona de confort al no ser tan llamativo ni estridente como los otros.

Los total looks en blanco son una apuesta segura, así lo dicen Stella McCartney, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Jacquemus y Simone Rocha en sus colecciones para esta primavera-verano del 2022. Da igual la estética o el estilo propio de cada diseñador, todos coinciden en este mismo punto.

Investigando por las principales capitales de la moda, hemos dado en Milán con el conjunto definitivo que nos solucionará las tardes/noches de esta temporada sin tener que comernos mucho la cabeza y te terminará convenciendo a que te pases a los looks monocolor.

Se trata de un look formado por casi todas las tendencias de este verano, como por ejemplo una camisa de lino con tiras que se atan a la cintura, una falda midi a juego con una abertura en la pierna, bolso redondo de piel a tono y accesorios en verde flúor. Todo un acierto para girar cabezas allá donde vayas.

'Total look' en blanco con accesorios flúor que enamoran. IMAXTREE/CANVA

Consigue el look en versión 'low cost'

Si, al igual que nosotras, te has enamorado de este conjunto, aquí te dejamos unas propuestas con prendas accesibles a todos los bolsillos, con marcas españolas: