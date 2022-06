Violeta Mangriñán, la Rihanna española que ha cambiado la visión de la moda premamá

La moda premamá está viviendo una evolución estilística a todos los niveles. El embarazo está considerado una de las etapas más bonitas que puede vivir una mujer, pero también conlleva muchos cambios en nuestro cuerpo, tanto a nivel hormonal como físico. En este sentido, la moda premamá siempre se ha asociado a prendas holgadas que disimulen dichos cambios (sin perder, por supuesto, esa ventaja de comodidad que dichos diseños pueden ofrecernos). En pleno 2022, la visión de la moda premamá está dando un giro considerable y empezamos a encontrar nuevas propuestas estilísticas que probablemente nunca antes habíamos imaginado. En este sentido, Rihanna es una de las ‘celebs’ que ha jugado un papel fundamental, y ahora en España es la mismísima Violeta Mangriñán la que sigue los pasos de la cantante, y que es una de las 5 ‘influencers’ favoritas entre las jóvenes españolas según un estudio de la app Billionhands.

Cuando Rihanna anunció su embarazo, las redes sociales se llenaron de fotografías de la cantante luciendo tripita. La razón es muy simple, Rihanna estaba comenzando a revolucionar la moda premamá a nivel mundial y llegó incluso a ser portada de la revista Vogue, con un mono de encaje rojo con guantes y botas de tacón. En la entrevista a este medio, Riri reconoció en una entrevista que incluso hasta el final del embarazo vestiría como ella se sintiera a gusto, ya que no se sentía identificada comprando en un pasillo de maternidad. Siempre ha defendido lo divertido que es arreglarse entonces, ¿por qué iba a dejar de hacerlo porque su cuerpo estuviera cambiando?

El embarazo es una celebración, y eso es algo que la intérprete ha defendido con palabra sus looks. Durante estos meses, en su armario no han faltado prendas como minifaldas, diseños con transparencias, vestidos ajustados y zapatos de tacón. Y a nivel nacional ha ocurrido lo mismo con una de las jóvenes más conocidas del momento: Violeta Mangriñán, quien ha demostrado, al igual que Rihanna, que somos libres para vestir como queramos y cuando queramos. Embarazada de su primera hija, Gala, y a dos meses de dar a luz, la 'influencer' no deja de sorprender con lo bien que le quedan todo tipo de looks. ¡Aquí recopilamos cinco propuestas!

1. Transparencias y ‘cut-out’

Las aberturas y las transparencias son tendencia este 2022. Hemos visto cómo estos elementos han protagonizado las colecciones de temporada de las principales firmas de moda de nuestro país, tanto de lujo como ‘low cost’ y, por supuesto, Violeta durante su embarazo no ha querido renunciar a ir a la última.

La hemos visto lucir diseños transparentes y con ‘cut-out’ en numerosas ocasiones, pero uno de los que más recordamos es el que lució en los premios Ídolo, organizados por Dulceida y que galardonan el talento digital en redes sociales. Para la ocasión Violeta llevó un body negro con escote de palabra de honor, así como un vestido de red totalmente transparente con el que dejaba a descubierto el resto de su cuerpo. ¡Impresionante!

2. Vestidos ajustados

Los vestidos ajustados, otra de las prendas más recurrentes de Rihanna durante su embarazo, ha sido una de las favoritas de Violeta. Aquellos de corte largo con aberturas en la pierna o con detalles originales son los que más hemos visto en su perfil de redes sociales. Los tiene en distintos colores (como azul o verde) y los ha llevado tanto con sandalias de tacón como con sandalias planas. Ideales tanto para verano como para invierno.

3. ‘Shorts’ XXS

Si hay algo por lo que Violeta Mangriñán se diferencia de otros perfiles digitales es por su naturalidad y por no tenerle miedo a la originalidad. Estos dos adjetivos forman parte tanto de su personalidad como de su estilo, y tampoco a renunciado a ello durante estos meses de embarazo. La combinación de prendas cortas, ya sean ‘shorts’ o faldas, con tops ‘cropped’ con los que dejar su tripita al aire, es una de sus fórmulas favoritas. ¿Te atreverías?

4. Camisas ‘oversize’

Las camisas masculinas o de corte ‘oversize’ son un básico imprescindible en cualquier armario. Tanto si estás embarazada como si no, estos diseños pueden salvarnos más de un look. Esta primavera, Violeta ha llevado las suyas abrochadas de manera clásica con ‘shorts’ y con zapatos de tacón, ¡presumiendo de piernas! Pero, por suerte, esta prenda podemos llevarla con cualquier tipo de calzado.

5. Vestidos holgados satinados

Los vestidos amplios ofrecen comodidad y elegancia a partes iguales. Violeta los lleva con faldas amplias y ajustados en el pecho, para ir elegante y, al mismo tiempo, presumiendo de barriguita. Son perfectos para un evento importante, ya sean satinados o confeccionados con otro tejido.

Recientemente ha lucido un diseño de estilo 'boho', en color negro, confeccionado en algodón y con detalles en encaje que no puedesentarle mejor. Se trata de un vestido de la firma ad lib por excelencia Charo Ruiz, de su última colección Voile and Guipur 2022, y tiene un precio de 549 euros.