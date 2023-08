El truco infalible para multiplicar por diez el espacio de tu armario: no tires las chapas de los refrescos

¿Llevas la cuenta de las veces que te has plantado frente al armario y has pensado, incluso, en deshacerte de prendas porque no caben y están todas apretadas? Si fuéramos Carrie, en Sexo en Nueva York, tendríamos un vestidor para nosotras y el espacio no sería un problema. De este modo, los problemas de espacio y la falta de perchas, no existirían. De momento, no tenemos esa suerte, pero —en verano en España— consumimos muchos refrescos. Y aunque las latas no nos sirven para mucho, las chapas sí.

Para la falta de hueco en tu guardarropa, una chapa. Sí, como lees, a partir de ahora puedes ir rescatando del fondo de tu cajón, de los accesorios, las chapitas de las latas de refrescos, con las que decorabas tu cuello o muñeca, ya que tienen un nuevo uso: el de ganar hueco en tu armario.

Cómo multiplicar por 10 el espacio de tu armario

Las perchas deben estar colocadas en la misma dirección para utilizar "el truco de la percha" de forma efectiva. Orna Wachman. Pixabay.

Si tu guardarropa está hasta arriba y no cabe nada más, literal, existe un truco sencillo y económico con el que conseguirás ahorrar espacio en el armario y organizar tu ropa mejor. Además, lo mejor: localizarás las prendas rápidamente, ya que las verás de un solo vistazo.

Lo único que necesitas son anillas de las latas de bebida y tus perchas. Lo que debes hacer es colocar una chapa en una de las perchas que tienes colgadas, de manera que se pueda colgar otra percha nueva del agujero de la anilla, que tiene la chapa. De esta forma, tus perchas quedarán a diferente altura en el armario y podrás organizar tu ropa por tejidos, colores y tipos de prendas. En resumen: introduce una anilla en el gancho de una percha, y luego engancha la anilla a una segunda percha, de forma que esta cuelgue junto a la primera.

Cómo organizar el armario paso a paso

La clave, a la hora de organizar tu ropa, es escoger muy bien las perchas que vas a usar. Las forradas de terciopelo evitan que la ropa se escurra de la percha y ocupan menos espacio. También las hay de pinza para faldas y múltiples para pantalones. Además, debes tener alguna con funda para tus prendas más especiales.

Y, sobre todo, para ahorrar realmente espacio, lo que debes hacer es colocar tu ropa según la uses, de más a menos. Es decir, en las zonas más accesibles coloca las prendas que más te pones y en las menos accesibles, las que menos usas. Si tienes mucha ropa, lo más recomendable es deshacerte de lo que no necesites o está más usado, y lo dones.

Más espacio si sumas el método de ordenar de Marie Kondo

A estas alturas de la vida, pronuncies donde pronuncies estas dos palabras: Marie Kondo, todo el mundo sabe quién es; hasta nuestras madres y abuelas. La reina japonesa del orden es la elegida para sacar el mayor partido al truco de las chapitas de las latas de bebidas, ya que si añadimos su sabiduría con respecto a la organización tendremos la batalla más que ganada. Si quieres tener el armario mejor ordenado, además de haber ganado espacio, toma nota:

Todo sobre la cama. Aunque parezca una locura, saca toda la ropa del armario y ponla sobre la cama. Eso también incluye los cajones que tengas dentro, también si hay zapatos, bolsos o abrigos. Marie Kondo recomienda ordenar por categorías –no por habitaciones–. Así que si tienes un armario fuera de la habitación con más ropa, sácala también. Haz una montaña con todas tus cosas. Haz tres montones. Con toda la ropa sobre la cama, empieza a seleccionar la ropa en tres montones: lo que seguro vas a quedarte, otro con ropa para donar y un tercero con prendas que tengan arreglo. Cuando hayas terminado, céntrate en el último montón y haz una nueva selección. Cómo sabes con qué quedarte. La recomendación de Marie Kondo es que si algo no te hace feliz, no te queda bien o no tiene un valor sentimental, puedes prescindir de ello. Así, al final solo te quedarás con las cosas que utilices mucho o tengan un significado para ti. Lo de otras temporadas y lo de esta. Según Marie Kondo para poner orden en el armario, empieza por la ropa que no estás usando actualmente. Será más fácil retirarla a mejor vida. Continúa con las prendas de esta temporada y termina con los complementos. Cuelga menos y dobla más. En las perchas pon solo lo estrictamente necesario, como chaquetas o camisas muy delicadas. Piensa que en el espacio en el que cuelgas diez prendas, puedes guardar hasta cuatro veces más si la ropa va doblada. Júntalas por categorías y pon lo más liviano a la izquierda y lo más pesado y largo a la derecha. Ordena la ropa por colores y por categorías. Pon antes los tonos más claros y después los oscuros, y cada prenda con la suya. Así encontrarás las prendas de forma más sencilla.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.