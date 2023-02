Ni Marie Kondo es perfecta ni tu armario es el de la reina Letizia(ni tiene por qué serlo)

¡Cinco millones de libros! La japonesa reina del orden, Marie Kondo, se ha hecho ultra millonaria diciéndole al mundo cómo tirar, reducir y ordenar. Todo ello hasta que ha confesado que con hijos y poco tiempo todo eso que predicó es imposible de llevar a cabo. Voy a confesar que a mí nunca me cayó bien esa pizpireta japonesa, nadie que diga que solo se pueden tener 30 libros en casa es de fiar. Vamos a ver, cariño, un libro puede llegar a ser tu mejor amigo, formarte, entretenerte, evadirte del mundo o hacerte viajar por él… ¡y además hace bonito! Treinta, ilusa.

Claro que Kondo ha demostrado con su declaración pública que decir las cosas es fácil, llevarlas a cabo mucho más difícil. Por eso me ponen un poco de los nervios todos los consejitos instagrameros sobre orden, limpieza y armario perfecto.

El armario perfecto

Y es que, queridas mías ¿qué es un armario perfecto? Claramente la respuesta a esta pregunta no es la misma para mí, que para mi madre o mi mejor amiga. Cada una de nosotras, con una agenda diferente, un ritmo de vida que no tiene nada que ver y un gusto personal que se parece lo mismo que un huevo a una castaña, necesitamos cosas distintas. Esos looks blancos y beiges, siempre inmaculados, que abundan en las redes sociales de las influencers nórdicas estos años son un sueño imposible para las madres de niños pequeños que se dedican a hacer cuadros de Pollock con la comida. Los tacones sobre los que se pavonean las asistentes a las semanas de la moda europeas acabarían con los tobillos de las mujeres que caminan del metro al autobús a saltos para llegar a tiempo a la oficina. Por no hablar de que mantener el ritmo de estrenar un modelito cada día, como parece que hacen muchas, no es ni económica ni ecológicamente viable. Un armario responsable es aquel que te soluciona la vida, te alegra el día y te ofrece aquello que necesitas. Punto. Digan los que digan niñas con millones de seguidores.

No tengo que leer ningún artículo, que los hay (y a cientos), sobre la ansiedad que generan las redes sociales en las mujeres de hoy en día. Y digo que no necesito que me lo cuenten porque lo experimento en carnes propias. ¡Y eso que soy consciente de la gran mentira que es todo! Así y con todo, igualmente me sorprendo a mí misma muchas noches deslizando el dedo por una pantalla, frustrada, porque mi cocina no se parece ni remotamente a la de esa californiana supuestamente forrada que tiene un congelador solo para hielos de distintas formas y sabores. Os prometo que ese 'reel' existe y me voló la cabeza.

La función de las redes sociales, de los influencers e incluso de los medios de moda como este debe ser la de inspirar, informar, entretener… pero nunca, NUNCA, debería ser la fuente de la insatisfacción permanente, como parece que le pasa a muchas personas. Por eso esta confesión de Marie Kondo me viene al pelo para recordar(me) que las cosas no son lo que parecen, ni siquiera cuando están respaldadas por cinco millones de libros vendidos. ¿Podemos ahora pedir de vuelta el dinero de los ejemplares que hemos comprado? Lo cierto es que, por aquello de echarle un capote, muchas de las cosas que decía tenían todo el sentido. Solo debemos tener a nuestro alrededor cosas que nos generan alegría. Que las desgracias ya vienen solas.

