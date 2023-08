Las neveras más fashion para llevarte a la playa este verano y derrochar estilo

La industria de la moda, en España, ha encontrado un nuevo nicho de mercado que explotar, el de los complementos de playa. Un sector algo abandonado o mejor dicho que no miraba a las tendencias y algunas firmas de moda como Zara Home o H&M, han querido darle un poco de cariño.

Os hablamos de las líneas de accesorios de verano, aquellos que solemos llevar a la playa, piscina o montaña y que el resto del año permanecen ocultos en un armario, pero no por esto deben tener una línea obsoleta de diseño. Por ello, algunas marcas pronto moda han puesto su radar en esta línea estival creando desde sillas o tumbonas de playa hasta sombrillas. Pero sin duda, la pieza que todos quieren revisitar es la nevera.

Nevera portátil, de estética 'navy', de Zara Home. Zara Home.

Con estas neveras no querrás que se acabe el verano

Sin duda, uno de los complementos que no podemos olvidarnos en casa este verano es la nevera portátil. Las bajas temperaturas nos obligan a estar todo el día hidratándonos y nada mejor para ello que llevar la bebida fresquita. Si todavía no tienes este accesorio de moda, he aquí ocho opciones diferentes:

1. Bolsa isotérmica, de Amazon

Nevera en formato bolsa con flamencos estampados. Amazon.

Se trata de una bolsa con estampado veraniego, de flamencos, y capacidad de seis litros. Una pieza confeccionada con material impermeable y antiincrustante, que es duradero y fácil de limpiar. El interior no tiene costuras y se puede plegar de forma sencilla. (Precio: 10,99 €).

2. Nevera estampada, de Life Story

Modelo con estampado estival. Amazon.

Esta nevera tiene una capacidad de cinco litros y es perfecta para mantener frías tus bebidas mientras te das un baño en la playa o en la piscina. (Precio: 19,85 €, de venta en Amazon).

3. Cesta nevera, de El Corte Inglés

Nevera tipo cesta idónea para un picnic en la montaña. El Corte Inglés.

Cesta nevera plegable, en color verde agua, que mantiene la temperatura de los alimentos y bebidas frías o calientes durante más tiempo. Idónea para llevártela de pícnic, a la playa o a la piscina. Una pieza confeccionada en tela Oxford plastificada, con interior de Peva y resistente marco de aluminio. Con una estructura ligera, la nevera se puede plegar fácilmente cuando no se usa. Además, sus asas garantizan la comodidad del agarre y su cremallera asegura un cierre perfecto. (Precio: 13,25 €).

4. Modelo en color pastel, de Polarbox

Nevera de estética retro en uno de los colores del verano, el lila. Polarbox.

Nevera portátil con capacidad de veinte litros, en color lila. Una pieza que podrás llevarte a donde quieras por su facilidad de transportar. Además, no pesa nada. Está disponible en cuatro colores más, todos en tonos pastel. (Precio: 29,95 €, de venta en Sklum).

5. Versión multicolor, de Quechua

Nevera perfecta para ir de vacaciones en furgoneta. Decathlon.

Modelo Compact Fresh de veinticinco litros, eficaz y resistente, para conservar bebidas y alimentos frescos hasta 15 horas. Se trata de una nevera innovadora y flexible para llevarla a cualquier sitio. Cuenta con tres bolsillos elásticos exteriores y un separador interior. Es de la marca Quechua Fresh, de Decathlon. (Precio: 49,95 €).

6. Bolsa nevera, de Basics

Bolsa de playa a rayas, que hace las veces de nevera. Basics.

Bolsa nevera, a rayas en azul bebé y amarillo, de diecisiete litros de capacidad, perfecta llevar la comida y bebidas en tus escapadas a la playa. Está fabricada en poliéster, con tejido exterior plastificado, y cuenta con prácticos bolsillos interiores para guardar lo que necesites. Incluye cremallera para mayor seguridad. (Precio: 17,46 €, de venta en El Corte Inglés).

7. Versión marinera, de venta en Carrefour

Nevera portátil perfecta para disfrutar de un día en barco. Carrefour.

Nevera de estética 'navy', con estampado de rayas horizontales, en blanco y azul, detalle de cuerda y de un ancla pintada en azul. Tiene una capacidad de veintinueve litros, es decir, es perfecta para guardar tanto bebidas como alimentos en sus correspondientes envases. (Precio: 32,51 €, de venta en Carrefour).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.