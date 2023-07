Cómo llevar las joyas con bikinis y looks de playa, según las 'influencers' con más estilo

El 'street style' queda en un segundo plano durante los meses de verano, y la moda 'beachwear' se lleva toda la atención. En España los bikinis, los vestidos ligeros, los pareos o los bañadores se convierten en el nuevo uniforme en la etapa estival, y no es para menos. Estos estilismos nos permiten ir cómodas y fresquitas a la playa y a la piscina y, aunque no lo pensemos, con estas prendas también podemos conseguir looks de playa ideales.

Como así ocurre con los 'outfits' de calle, los accesorios tienen el poder de diferenciar también los looks de playa. Las 'influencers' con más estilo conocer el poder de las joyas y de la bisutería para dar un toque extra de originalidad a sus estilismos playeros pero, ¿cómo podemos llevarlas de manera acertada?

Si eres de las que se atreve con todo (estilísticamente hablando), las 'body chains' también se llevan por encima de los trajes de baño, pero si eres de las que prefiere accesorios más sencillos pero que den ese toque 'glam' a tu look: los pendientes, los collares, las pulseras es todo lo que necesitas. Seleccionamos cinco ideas de inspiración, vistas en los perfiles de las 'influencers' más top, para llevar joyas con bikinis y looks de playa.

Sin miedo a combinar

Al igual que ocurre en los festivales de música, para nuestros looks de playa podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, también con los accesorios. Esto quiere decir que no debemos tener miedo a combinar distintos tipos de joyitas si queremos lucir un estilismo original. El truco de Anita Matamoros para ello es el de lucir tres collares o más, que nada tienen que ver el uno con el otro, y es que en la variedad está el gusto.

La 'influencer' muestra en uno de sus posts más recientes de Instagram cómo ha llevado a la playa un total de tres collares: una cadena de eslabones dorada con colgante de corazón amarillo, una cadena de abalorios multicolor y un collar fino y largo con colgantes de piedras de distintos colores. De esta manera, se suma a tres de las tendencias de joyas de verano y el resultado no puede ser más divertido.

Un solo collar, pero llamativo

No es necesario sacar muchos collares del joyero para ser originales, también puedes hacerte con un diseño que ya sea lo suficientemente bonito y llamativo como para diferenciar tu look. Por ejemplo, Anna Ferrer Padilla tiene uno de conchas bicolor (azul y blanco) con colgante de una concha XL que no necesita nada más. Ella lo lleva con una camisa blanca amplia (que es un 'must' playero) con pantalones con bordados.

Pulseras finas para efecto brazalete y anillos

Los brazaletes son tendencia en 2023 pero no son del todo cómodos para la playa. Por eso, una buena alternativa es escoger muchas pulseras finitas (y diferentes entre sí) y repartirlas en las dos muñecas, como así hace Chiara Ferragni. La italiana apuesta sin duda por diseños dorados que lleva con otras de color, además de anillos, que nunca fallan.

En clave 'minimal'

La regla de 'menos es más' también se puede aplicar en los looks de playa. Por ejemplo, María Pombo lleva sus joyitas de forma muy elegante. En una de las fotografías que publicó a modo de recuerdo junto a su marido, Pablo Castellano, la 'influencer' llevaba una cadena fina con colgante de una cruz así como otra más larga (a la que le dio doble vuelta al cuello) con detalles de perlas. Una combinación muy sofisticada.

Collar personalizado y combinado

Las joyas personalizadas, especialmente con los nombres, llevan triunfando varias temporadas y, por supuesto, este verano no íbamos a dejar de verlas. Laura Escanes ha disfrutado recientemente de Menorca, donde ha mostrado distintos looks veraniegos. En una de sus publicaciones ha enseñado uno de sus collares favoritos (de su nombre: Laura) que ha combinado con una cadena de eslabones (que pega con todo). Se trata de una idea muy sencilla de copiar y con un resultado impecable.

¿Qué joyas llevar en verano?

