Del cloche al bucket: los sombreros que serán tus mejores aliados este verano

En su día, el diseñador de moda, Alessandro Michele, dijo sobre el sombrero: "Me encanta mezclarlo todo. Es mi forma de ver la belleza". En esta temporada, la tendencia en España gira en torno a la fórmula 'menos es más'. La industria lleva varias temporadas proponiendo combinaciones basadas en el equilibrio. No es necesario ponérselo todo encima, la clave está en saber combinar un look de verano con algunos complementos sin caer en extravagancias.

¿Cuántas veces has asociado un accesorio a una persona? Gorras, sombreros o gafas de sol, son algunos de los detalles que hacen que tengamos un tipo de personalidad u otra a la hora de vestir. Las prendas son importantes, pero los accesorios son los que marcan la diferencia para transformar y complementar un look. Y precisamente uno de los accesorios que ayudan a no recargar el look son los sombreros, ya que con el solo gesto de ponértelo consigues dar otra vida a un 'outfit', que de primeras podría resultar obvio o sencillo. Además, son perfectos para protegerte del sol, en verano.

1. Gorro 'bucket' multicolor, de Mango

Gorro de ganchillo a rayas. Mango.

Diseño confeccionado en tejido de fibra natural, de talla única. ¿Cómo llevarlo? Lúcelo con un total look denim. Es perfecto para ir de Festival (Precio: 25,99 euros / Ref: 47077107-ONDAS-LM).

2. Gorro trenzado, de Zara

Gorrito trenzado, con detalle de bolitas. Zara.

Modelo de rafia, confeccionado a base de un trenzado natural, con hilo bordado a color en el ala y detalle de bolitas a modo de decoración. Las tallas están disponibles en S y M. ¿Como llevarlo? Lúcelo con un mono largo de algodón en color azul cielo. (Precio: 22,95 euros / Ref: 0653/213).

3. Sombrero 'cowboy', de Bershka

Accesorio de aire 'cowboy' con detalle de conchas. Bershka.

Modelo de paja, trenzado, en color natural, con ala de estética 'cowboy'. Además, está decorado con una cuerda repleta de bolitas, en azul y beige, y conchas. ¿Cómo llevarlo? Opta por combinarlo con un vestido vaporoso de aire bohemio. (Precio: 7,99 euros / Ref: 3921/423/712).

4. Versión ‘bucket’, de Pull & Bear

Sombrero de tela con flores bordadas. Pull&Bear.

Gorro bucket con detalle de flores bordadas y borde desflecado, confeccionado en tejido de 100% algodón. Solo hay una talla disponible. ¿Cómo llevarlo? Combínalo con una camiseta y unas bermudas. (Precio: 12,99 euros / Ref: 7830316).

5. Modelo ‘bob’, de Oysho

Modelo tipo casquete de rafia. Oysho.

Gorro tipo ‘bob’, en color natural, confeccionado a base de papel. Es de talla única. ¿Cómo llevarlo? Lúcelo con un caftán de rayas, manga larga y corte midi. (Precio: 22,95 euros / Ref: 0969/434).

6. Sombrero de rafia con contraste, de Massimo Dutti

Modelo de rafia tipo safari. Massimo Dutti.

Modelo, tipo casquete, confeccionado con 100% rafia, de acabado natural y talla única. ¿Cómo llevarlo? Lúcelo con un vestido camisero, de corte midi, en tono verde caqui. (Precio: 49,95 euros / Ref: 4613/654).

7. Sombrero a rayas, de Shein

Modelo a rayas, multicolor. Shein.

Modelo de paja, a rayas, teñido de diferentes colores. Es unitalla. ¿Cómo llevarlo? Combínalo con un kimono monocolor, en blanco, beige o negro. (Precio: 6 euros / Ref: sc2304138877268171).

8. Sombrero de paja, de Parfois

Este modelo es perfecto para llevar a un evento como invitada. Parfois.

Modelo tipo 'canotier', de paja, y con detalle de cinta negra. Una versión idónea para llevar como invitada a una ceremonia. Talla única. ¿Cómo llevarlo? Su versatilidad permite que lo luzcas tanto para ir a la playa como para una boda, que se celebre en verano. (Precio: 17,99 euros / Ref: 196771_ECU).

