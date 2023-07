Bolsos capazo: el accesorio estrella de tus vacaciones por menos de 20 euros

Existe un protocolo no escrito en el imaginario de las fashionistas que dicta que, al llegar el calor, debemos cambiar el bolso de piel por diseños naturales con materiales como la rafia o el yute y mejor si han sido confeccionados en España. De no hacerlo, podríamos estar arruinando nuestro estilismo: razón por la que los capazos vuelven cada verano.

Bandoleras, sacos trenzados o cestos como tal, el capazo de rafia es uno de los bolsos más antiguos y a pesar de ello lo vestimos cada verano. Utilizado en su origen como un objeto utilitario para trasladar alimentos, hoy es un icono que grandes diseñadores reinterpretan y que otros han convertido en su máxima imagen como Loewe y sus capazos de hoja de palma que alcanzan el privativo precio de 520 euros.

Si como buena fashionista, eres una enamorada de este tipo de bolso, pero no quieres (o no puedes) invertir el dineral de un diseño de lujo, Zara, Pull&Bear, Sfera y muchas más tiendas de moda asequible tienen versiones de capazos por 20 euros para llevar cada día de la semana en tus vacaciones de verano o como complemento de tus looks de oficina.

Los capazos de verano maxi a precio mini

Siete capazos de verano por menos de 20 euros LEFTIES

La forma de capazo más tradicional es una gran cesta trenzada que permita transportar en él todo tipo de objetos. Si bien antes solo encontrabas estos confeccionados en rafia, ahora es posible dar con ellos trenzados en papel con forro de tela y maxi asas largas para llevar al hombro como el de Lefties. (Precio: 15,99€. Ref. 5333/309/743 ).

Siete capazos de verano por menos de 20 euros MISAKO

Si buscas un extra de privacidad a la hora de llevar un capazo en verano, tu modelo favorito será uno que se cierre por completo como el diseño con detalles en negro de Misako. (Precio: 22€ Ref. 4400433414010 ).

Siete capazos de verano por menos de 20 euros Zara

Sin embargo, si eres de las que necesita un bolso de yute abierto porque te gusta llenarlo hasta arriba y convertirlo en tu complemento de playa en el que llevar la casa a cuestas, Zara tiene su propia versión asequible con asas en polipiel verde que refuerzan la estructura del propio bolso. (Precio: 19,95 €. Ref. Verde | 6194/110 ).

La tendencia 'mini bag' en capazos de verano asequibles

Siete capazos de verano por menos de 20 euros Pull&Bear

El capazo o cesta de rafia, por su origen campesino, suele presentar un tamaño de mediano a grande, pero este verano 2023 los equipos de diseño de todas las firmas (de lujo y asequible) han querido adaptarlo a una nueva tendencia: el 'mini-bag'. Para ello, añaden un asa extraíble larga como en el caso de Pull&Bear con su cesto de fibra natural y detalles de polipiel en marrón. (Precio: 19,99 € Ref. 4016240 ).

Siete capazos de verano por menos de 20 euros H&M

Si te va el color en tus estilismos de verano, en H&M encontrarás tu aliado en una cesta de paja natural que combina en el trenzado ese tono beige con malva y forro acordonado. (Precio: 22,99€. Ref.1122734007 ).

Siete capazos de verano por menos de 20 euros Pull&Bear

Y si pasas de la practicidad y tú lo que quieres es solamente ir monísima, en Pull&Bear tienes un capazo tradicional en tamaño mini con forro de tela acordonado para mayor seguridad. (Precio: 17,99€. Ref. 4017240 ).

Capazos de verano con un 'twist'

Siete capazos de verano por menos de 20 euros SFERA

¿Cansada del capazo tradicional, pero enamorada del yute y la rafia como complementos estrella del verano? Apuesta por versiones 2.0 como el bolso circular trenzado de Sfera con asa larga o doble asa corta. (Precio: 19,99€. Ref. 59010700017 ).

Siete capazos de verano por menos de 20 euros El Corte Inglés

Y si te atreves con el color y los excesos, en El Corte Inglés puedes encontrar el capazo vitaminado en forma de cesta cuadrada, con cuerpo trenzado en espiga y asas cortas, adornado en los laterales por pompones. (Precio: 12,95€. Ref. 001001834700187)

