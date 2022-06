Mimbre y rafia, dos básicos para tus bolsos veraniegos para lucir más allá de los capazos de playa

Los accesorios también son para el verano. Aunque en esta estación nuestro mood vital pase por la ligereza y por lleva encima lo menos posible para evitar el calor, no podemos resistirnos a salir de casa con gafas de sol, con complementos de moda para el cabello o con un bolso en el que transportar nuestras pertenencias. Eso sí, abandonamos las propuestas maxi de piel para dejar paso a las riñoneras (¡sobre todo si vamos de festival!) o a los mini bolsos que nos permiten llevar solo lo necesario sin cargar un peso excesivo. Claro que, todas sabemos que, para acertar en esta estación, hay un modelo que no puede faltar en nuestro fondo de armario: el elaborado con mimbre o rafia.

Estamos acostumbradas a apostar por estas fibras en los capazos, esa evolución estilosa de las bolsas playeras de toda la vida. Pero, más allá de este accesorio veraniego, los bolsos fabricados con rafia o mimbre son perfectos para los looks estivales. Cómodos, muy combinables, admitidos tanto en propuestas más formales como informales, y con muchos diseños diferentes. Este complemento nos hace viajar a las tardes de paseo por la playa, a ese atardecer en el chiringuito y nos recuerda el olor a mar. ¿Qué más se le puede pedir a un accesorio para que se convierta en nuestro favorito y no queramos cambiarlo nunca? Para dar con el tuyo, en El Corte Inglés tienen un catálogo muy variado en el que estamos seguras encontrarás uno que te enamore. ¡Larga vida a los bolsos de mimbre o rafia!

1. Redondo y bandolera. Es un clásico que no debe faltar en ningún armario, tanto por su diseño como por su versatilidad: ¡no hay look con el que no combine! Este modelo de 23 euros, de Parfois, incluye además un detalle de flecos y conchas que le da este toque veraniego que buscamos.

2. Cofre multicolor en pasteles. Te encanta, y no nos extraña: la propuesta de rafia de Tous es ideal y tiene el como protagonista el color del que todas hablan este verano, el lila. Eso sí, no es una propuesta para todos los bolsillos; ¿te das un caprichito y te lo llevas por 129 euros?

3. Cuadros vichy y frutas. Si pensabas que la rafia ya esta el textil más veraniego, espera a ver este cubo con forro de vichy en negro y detalle de frutas a modo de abalorios. No podemos quitarle los ojos de encima a este bolso de Parfois de 26 euros.

4. Correas negras para destacar la rafia. Lejos de otras propuestas, esta tote de Esprit hará las delicias de aquellas que nunca dicen no a un bolso negro, pues, es bien sabido... ¡que combinan con todo! Por 70 euros, ¡es tuyo!

5. Tipo saco, pero con estilazo. Con cuerdas y en tonos crudos, esta es la solución que todas buscamos para llevar a diario para no dejarnos nada en casa. Una buena combinación de algodón y cuerdas la apuesta de Popa que puede ser tuya por 10 euros.

