Verano 2023: 10 prendas básicas y cómodas imprescindibles en tu armario

Aunque no lo parezca, queda menos de lo que imaginamos para que llegue el buen tiempo y se apodere de nosotras, haciéndonos muy difícil no pensar en el verano. Toca empezar a fichar todas aquellas prendas básicas que conformarán nuestro armario cápsula para estos próximos meses, pero también algún que otro imprescindible de tendencia.

Cuando hablamos de armario cápsula nos referimos a un conjunto de prendas básicas y atemporales que combinan entre sí creando una infinidad de looks. Un buen fondo de armario marcará la diferencia en nuestro día a día, haciendo que nuestros 'outfits' derrochen personalidad y tendencia por los cuatro costados, allá donde vayamos. ¿Quieres saber cuáles son las piezas básicas que más se llevarán este verano? Aquí te dejamos una guía con 10 prendas cómodas y 'trendy'.

1. Vestido crochet

La que probablemente es la prenda tendencia de la temporada, es también un fichaje ideal para nuestro fondo de armario. El clásico crochet artesanal que causaba furor en la época de nuestras abuelas, ha vuelto para reinventarse, creando prendas que juegan con la imaginación y estilizan la silueta. Con la época estival aún por comenzar, muchas son las 'influencers' que se han subido al carro del crochet, preludiando un éxito garantizado. Además, sus tonos en blanco, crudo y tierra son ideales para estos meses dela año, pues resaltan el bronceado haciéndonos ver más morenas. ¿A qué esperas para hacerte con uno?

Vestido crochet blanco. Oysho

2. Falda denim larga

Llegados a este punto, está bastante claro que el denim arrasa por donde pasa desde comienzos de año, y el verano no iba a ser diferente. Esta textura, unida a otro de los 'trends' de la temporada: la falda midi, hacen de la falda vaquera larga una combi completa, supercombinable y estilosa. ¿El resultado? Un estilismo casual, cómodo y favorecedor.

Falda midi vaquera. Pull & Bear

3. Camisa de lino blanco

Ya vimos como el lino se colaba tímidamente entre las tendencias de moda de la temporada pasada. La pareja perfecta del crochet, este año viene pisando fuerte para destacar y juntos crearán looks increíbles en los próximos meses. La naturalidad, ligereza y el tejido absorbente, hacen de esta prenda, la idónea para los días más calurosos del año. Una opción socorrida que nos salvará de muchos quebraderos de cabeza.

Camisa de lino asimétrica. Zara

4. Vestido floral mini

De todos los estampados que no pasan de moda, el floral es probablemente el que no puede faltar en nuestro armario cápsula. Sobre todo, si lo llevamos a través de un vestido ligero y holgado que nos aportará la comodidad que necesitamos en nuestro día a día. El dibujo floral desprende juventud y potencia la femineidad, haciéndote conseguir ese 'effortless look' que tanto lucen las prescriptoras de moda.

Vestido floral manga abullonada. Mango

5. Alpargatas

Las alpargatas de cuña son el calzado por excelencia del verano. Son tan combinables que te costará dejarlas descansar algún día en el armario. Perfectas para usar tanto de día, como de noche, su suela de yute flexible y blanda se adapta a cada pisada, dándote un plus de confort y seguridad al caminar. Introduce alpargatas en tu armario, y no querrás volver a ponerte otro calzado durante todo el tiempo que dure el verano.

Alpargatas beige. Ulanka

6. 'Tank top' de colores

Solo hace falta un top de tirantes con cuello halter y espalda de nadadora para completar todos nuestros looks. El apodado 'tank top' es la respuesta perfecta para todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué ponerte con el lino? 'tank top'. ¿Qué ponerte con el denim? 'tank top'. ¿Qué no sabes cómo combinar estampados? 'tank top'. La prenda más viral de las redes sociales es también la apuesta más segura, pues consigue armonizar todo tipo de estilismos, desde los más informales hasta los más elegantes. ¡Apuesta por los más llamativos y dale un toque de color a tus estilismos!

Tank top canalé. Pull & Bear

7. Bolso de paja

¿Hay alguna prenda que grite más verano que un bolso de paja? Estos bolsos nos encantan, no solo por su tejido rústico y natural, sino por la frescura y comodidad que desprenden. Capazo, 'shopper', bandolera, con asas, redondos o estilo 'pouch', estos bolsos vienen en infinidad de formas y tamaños, lo que hace que puedan ser una opción informal o sofisticada, dependiendo del look con el que lo lleves.

Shopper de yute. Parfois

8. Shorts de lino

Como hemos mencionado anteriormente, el tejido más antiguo es también el más cómodo y transpirable. Por ello, unos shorts de lino son una prenda estrella para tu armario cápsula de la próxima temporada. Su versatilidad te permitirá crear innumerables 'looks' frescos y relajados.

Bermudas de lino. Oysho

9. Una blazer blanca

Si hay una prenda veraniega que no sabías que necesitabas, esa es la blazer blanca. Esta prenda es el 'must' absoluto de todos los armarios cuando llega el buen tiempo. Esto se debe a que al ser en tono claro, absorbe menos calor, aportando luminosidad y frescura a tus estilismos estivales. Su versatilidad hace que sea la pieza perfecta tanto para llevar al trabajo, como para salir a tomar algo en una noche de verano. Hazte con una blazer y observa el 'glow up' elegante de todos tus 'outfits'.

Blazer blanca. Bershka

10. Falda midi estampada

Si existe una época para innovar y jugar con los colores y estampados, esa es el verano. Las 'faldas midi' están más en tendencia que nunca y combinadas con un estampado harán que no te haga falta nada más para lucir radiante y estilosa. Este tipo de faldas nos dan pie a ser creativas a la hora de combinar, pues dependiendo de los accesorios, crearás un look informal y desenfadado o uno elegante y sofisticado.

Falda midi estampada. C&A

