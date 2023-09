Qué contestar cuando te faltan al respeto, la importancia de la asertividad

Todas hemos sufrido de algún desliz causado por otra persona con la que hemos interactuado. Cuando esto te ha sucedido, ¿cómo ha sido tu reacción? Seguro que en alguna ocasión habrás escuchado algún comentario ofensivo y habrás perdido los papeles. Incluso te habrás sentido provocada, y para controlarte, habrás tenido que respirar hondo para no soltar una mala respuesta. Esto se puede evitar con una habilidad llamada asertividad. En España y con la colaboración de expertos en psicología y autocuidado, te contamos cómo lograrlo.

Antes de todo, primero hay que reflexionar y preguntarse uno mismo si de verdad ese comentario ha sido realmente ofensivo. Hay veces que el problema está en cómo uno mismo se lo toma y no tanto en las palabras dichas, algo que tiene mucho que ver con el estado emocional. Es súper importante saber diferenciar las cosas y analizarlas. Esa es la clave.

También tiene mucho que ver la intencionalidad del interlocutor. Hay personas que son más dulces y otras que son más impulsivas, por ejemplo, y no controlan bien sus formas a la hora de contestar. En este caso, pese a que te hayan dicho algo ofensivo, aprende a responder con un tono adecuado y respetuoso. Eso es la asertividad. No es tarea fácil, pero con la ayuda de un buen especialista psicológico podrás lograrlo.

¿Qué es la asertividad?

Se conoce como la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada sus emociones frente a otra persona. Así lo demuestran muchos psicólogos, y entre ellos la psicóloga Beatriz Galván, que nos brinda siete maravillosos consejos que son de lo más útiles.

1. Expresa tus emociones, tus necesidades y tus opiniones. Saber expresar lo que sientes, lo que necesitas y lo que opinas requiere de una tarea previa, que es conocerse a uno mismo. Es el primer paso para poder hacerlo.

2. Utiliza los mensajes en primera persona. Un hecho fundamental para responder a una falta de respeto o a cualquier otro tipo de comentario que no nos haya sentado bien. Además, si inicias las frases educadamente, podrás obtener una contestación más respetuosa, y esto evitará que se pueda crear un malentendido.

3. Exprésate desde la calma. Importantísimo es respirar hondo y reflexionar antes de contestar. Así podrás expresar tus opiniones con calma y sin perder los papeles.

4. Sé clara y directa. Esto significa decir las cosas tal cual son pero sin ofender. Lo ideal es expresar tus opiniones de manera directa pero sin perder las formas.

5. Evita los juicios de valor. Evitar los juicios al azar, y aquellas fórmulas que puedan trasmitir al otro que, si no piensa igual que tú, está equivocado.

6. Aprende a decir no. Decir "no" es saber poner límites, algo muy importante aunque no lo parezca. Una relación en la que no existen límites ni un "no" en cuestión puede convertirse en algo tóxico.

7. Apóyate en el lenguaje no verbal. Para lograr una buena comunicación, debe existir una relación coordinada entre las palabras y los gestos, el llamado lenguaje no verbal. Así es como realmente la comunicación es completa.

