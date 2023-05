¿Nos está convirtiendo el 'lenguaje de terapia' en 'robots' apáticos?

Hablar de personas tóxicas, de narcisismo y de la necesidad de imponer límites se ha convertido en una constante, pero cuando esta terminología se infiltra en nuestras conversaciones personales, corremos el riesgo de convertirnos en un email de respuesta automática de recursos humanos.

Gracias a las redes sociales y a la forma en la que cada vez más personajes conocidos hablan sobre salud mental, ir al psicólogo por fin ha dejado de ser un tabú. Pero al mismo tiempo que el universo de las citas online ha generado su propio léxico, con términos como 'ghosting' o 'breadcrumbling' infiltrándose en nuestro vocabulario diario, muchos otros, provenientes de la psicología, han hecho lo propio. Tan habitual es el uso de estas palabras, en muchas ocasiones empleadas además de forma errónea, que incluso existen numerosos vídeos en redes sociales como TikTok en los que creadores de contenido ofrecen todo tipo de consejos psicológicos erigiéndose a su vez como expertos en la materia sin serlo en la mayoría de los casos. Como señala Inma Brea, coach experta en comportamiento humano, la desinformación en temas de salud mental es peligrosa, porque "si persistes en una herramienta que no es óptima para ti, pueden aparecer problemas psicológicos o agravarse si ya los tienes. No sólo es importante escoger la especialidad que más se adapte a ti, sino al profesional adecuado".

Por ello, señala que es fundamental buscar a un profesional "que tenga la formación y certificación adecuada, y esté asociado a alguna federación reconocida. Es importante buscar una persona con credenciales, formación y experiencia en su área de especialización, un enfoque y estilo de coaching que se ajuste a tus necesidades, y una buena compatibilidad personal y ética profesional. Y algo que yo considero muy importante para cualquier profesional que trabaje con la psicología de las personas es su propio trabajo interno. Por desgracia, conocimiento no es consciencia, y no todo se aprende en los libros cuando de personas se trata; como la empatía o la capacidad del profesional para que sus propias creencias no intoxiquen el proceso".

Elpeligro del 'therapy speaking'

El problema de que el denominado 'therapy speaking' se haya colado en nuestro día a día es que muchas personas aprovechan el fenómeno para distanciarse de amigos y parejas empleando esta terminología, siendo por ello cada ruptura fría e incluso según algunos, realmente egoísta. Eso es lo que pasó cuando la psicóloga Arianna Brandolini subió a su perfil de TikTok un vídeo llamado "Cómo romper con un amigo". En él, habla con un amigo imaginario explicándole que ya no tiene "la capacidad de invertir" en la amistad. "Te deseo amor y éxito", dice en él. Muchas personas han asegurado que las palabras de la psicóloga son robóticas y hacen que el fin de una amistad se parezca más a un email de recursos humanos que a una ruptura que tendría que ser empática y emocional. Nos hemos acostumbrado a "luchar contra la toxicidad", a "poner barreras personales" y a huir de "personas narcisistas”, pero en muchos casos, los términos empleados sirven como excusas para hacer lo que nos viene en gana convirtiéndonos en personas egoístas.

Filósofos como Michel Foucault ya explicaron que la terminología médica eleva el discurso de quien la emplea, pero puede hacer que otorguemos a la gente patologías irreales y terminemos por vaciar de complejidad y significado muchas situaciones.

Por si fuera poco, incluso en el campo de las citas este tipo de términos está siendo empleado por algunos para atraer a posibles parejas, como señala la antropóloga Helen Fisher, que al analizar un estudio llevado a cabo por 'Match', descubrió que los participantes incluían en el listado de aspectos esenciales a valorar en una pareja la madurez emocional y la habilidad de procesar y abrazar sus propias emociones. "En los 60 y en los 70, intentábamos vender inteligencia, creatividad, un futuro profesional y la diversión. Ahora venden salud mental", explica a 'Refinery29'.

Aunque el lenguaje terapéutico nos ayuda a organizar la complejidad y el caos que en tantos casos envuelve a las relaciones, ayudándonos por ello a etiquetarlas y a comprender lo que sentimos ante lo que acontece, podemos caer en la trampa de despojar a nuestras relaciones de humanidad e incluso de pensar que tenemos el derecho moral de dejar atrás lo que no nos convence no por egoísmo, sino en aras de la salud mental. Es el caso de quien horas antes de una cita manda un WhatsApp en el que dice que no acudirá porque prefiere priorizar su "tiempo de calidad" con sus amigos o quien no responde a los mensajes de sus allegados ni acude a sus planes por estar trabajando en sí mismo.

Sí, hablar con ciertos términos nos ayuda a catalogar y comprender ciertas situaciones, pero cuidado con lejos de ser un gurú de la salud mental, no terminemos siendo otro idiota patético o una persona que cree ser coach por haber visto dos vídeos de TikTok.

